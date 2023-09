Greg Lawson era procurado pela polícia americana há 32 anos: foi agora detido no México

Durante mais de 30 anos, Greg Lawson iludiu as autoridades depois de ter atirado sobre outro homem e tersido condenado por tentativa de homicídio. Por isso, não pôde deixar de rir quando um polícia o algemou para levá-lo à prisão. O fugitivo foi capturado no sul do México esta semana, segundo as autoridades.

O FBI publicou na quinta-feira um vídeo no X, antes conhecido como Twitter, mostrando o momento da detenção. Lawson, atualmente com 63 anos, riu-se e cumprimentou o polícia que o algemou.

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans. This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities.

Em 1991, Lawson foi a julgamento por disparar sobre um homem chamado Seth Garlington na paróquia de Bienville, Louisiana. Os dois homens cresceram na mesma comunidade e Lawson usou o seu carro para empurrar o veículo de Garlington para fora da estrada. Houve então uma briga entre Lawson e Garlington no estacionamento de um posto de gasolina. Seguiu-se um tiroteio que deixou Garlington ferido e Lawson foi acusado de tentativa de homicídio em segundo grau.

Lawson foi julgado e o júri declarou-o culpado, mas ele não esperou para ouvir o veredito. Fugiu e abandonou o seu camião a cerca de um quarteirão do tribunal. Desde então vive como fugitivo.

Em 2007, o FBI ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levassem à sua prisão. Foram testemunhados alegados avistamentos de Lawson ao longo dos anos na área onde ele cresceu, bem como em países estrangeiros. Mas nada foi confirmado até que, há pouco tempo, agentes do FBI em Nova Orleães receberam uma denúncia de que Lawson estava no México.

Agentes do FBI em Shreveport e também no México colaboraram com as autoridades de imigração mexicanas para prender Lawson. Foi detido na terça-feira na comunidade mexicana de Huatulco, Oaxaca, 32 anos depois da condenação, e foi deportado para os EUA.