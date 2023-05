“Lamentamos os incómodos causados”. Nova greve na CP, atenção às perturbações e saiba com obter reembolso

Nova greve na CP, novos avisos da empresa para os seus passageiros. Entre as 00:00 e as 23:59 desta quarta-feira, preveem-se “fortes perturbações na circulação ferroviária, em todos os serviços”. A transportadora alerta ainda que o impacto do protesto possivelmente será sentido já durante a noite de hoje e nas primeiras horas de quinta-feira.

A empresa garante ainda que todos os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional podem pedir o reembolso, “no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

“O reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras. Passado esse prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do original do bilhete”, pode ler-se no comunicado.

Na segunda-feira, o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para a greve na CP – Comboios de Portugal desta quarta-feira, de cerca de 30% nos serviços urbanos e regionais e 25% nos de longo curso.

Pode consultar todos os serviços aqui:

A ação reivindicativa foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF).