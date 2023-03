Consultas externas encerradas e cirurgias adiadas em hospitais de todo o país é o “traço geral” da greve da função pública no setor da saúde, avançou esta sexta-feira à agência Lusa o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

“Temos hospitais com consultas externas fechadas de norte a sul do país, com cirurgias adiadas, apenas a serem assegurados os serviços mínimos”, adiantou o dirigente sindical, destacando também “uma importante adesão” à greve ao nível dos cuidados de saúde primários.