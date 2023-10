Greve de professores: pelo menos 82 escolas fechadas em todo o país

Pelo menos 82 duas escolas não abriram portas esta sexta-feira, em todo o país, na sequência da greve dos professores. O protesto foi convocado em julho pela plataforma sindical conhecida como G9 e que integra as duas maiores estruturas sindicais, FNE e Fenprof, mas também SIPE, ASPL, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP e SPLIU. A greve coincide com um outro protesto na Administração Pública, também esta sexta-feira, e antecede a paralisação dos assistentes operacionais, convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), marcada para a próxima segunda-feira.

É no Norte do país que se regista maior número de encerramentos, com 45 escolas de portas fechadas. De acordo com comunicado enviado pela FNE, segue-se a região da Grande Lisboa, com 19 escolas fechadas, o Centro do país, com 13, e o Alentejo e Algarve, com cinco escolas que não abriram portas.

Entre as reivindicações dos professores, está a retoma das negociações da recuperação do tempo de serviço congelado. São 6 anos, 6 meses e 23 dias que Antório Costa reforçou, em entrevista à CNN Portugal, que não pretende devolver aos docentes.