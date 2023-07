Afinal, líder do Grupo Wagner não está na Bielorrússia (e nem Lukashenko sabe do seu paradeiro)

Prigozhin recusa assinar contratos com o Kremlin e Grupo Wagner fica impedido de combater na Ucrânia

Ninguém sabe onde está Prigozhin, mas líder da Wagner voltou a falar após rebelião: “Hoje, mais do que nunca, precisamos do vosso apoio"

Afinal, o líder do Grupo Wagner não está na Bielorrússia, tal como havia sido indicado há uma semana pelo presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, na sequência da rebelião dos mercenários em Moscovo.

Esta quarta-feira, Alexander Lukashenko surpreendeu os jornalistas numa conferência de imprensa, em Minsk, quando sugeriu que Yevgney Prigozhin poderia estar em Moscovo. Questionado sobre o paradeiro dos mercenários russos, o presidente bielorrusso indicou que os combatentes do Grupo Wagner estão nos seus "acampamentos regulares", sugerindo que os mesmos não estão na Bielorrússia.

"Em relação a Yevgeny Prigozhin, ele está em São Petersburgo. Ou talvez esta manhã ele esteja a viajar para Moscovo ou outro destino. Mas agora não está no território da Bielorrússia", informou, citado pela CNN Internacional.

De acordo com Lukashenko, a Bielorrússia disponibilizou-se para acolher os mercenários em "antigos campos militares que foram usados ​​nos tempos soviéticos, incluindo perto de Osipovichi". "Se eles concordarem", ressalvou.

"Mas o Grupo Wagner tem uma visão diferente para a sua colocação", assinalou, citado pela agência de notícias russa TASS, sem dar mais detalhes sobre esta discrepância de visões, acrescentando apenas que o assunto da recolocação dos mercenários russos ainda não está resolvida.

Perante as insistências dos jornalistas, Lukashenko limitou-se a dizer que o paradeiro dos mercenários do Grupo Wagner não é uma questão que lhe diga respeito, uma vez que se trata de uma "companhia russa".

As declarações de Lukashenko são ambíguas, não sendo possível perceber se o líder do Grupo Wagner chegou a ir para a Bielorrússia, tal como anunciado no passado dia 27 de junho, ou se ainda se encontra na Rússia após a rebelião armada dos mercenários russos em Moscovo. Mas o presidente bielorrusso deu uma certeza aos jornalistas: Prigozhin está "absolutamente livre".

Questionado sobre as armas nucleares táticas implantadas pela Rússia em Minsk, Lukashenko assegurou os jornalistas que estas armas só foram instaladas com "propósitos defensivos", mas voltou a ameaçar o Ocidente com uma "resposta imediata" em caso de "agressão".

"Não vamos atacar ninguém com armas nucleares. Desde que não nos toquem, esqueçam as armas nucleares. Mas se cometerem uma agressão, a resposta será imediata. Os alvos já foram determinados", ameaçou, citado pela Reuters.