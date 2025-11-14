Guarda prisional agredido na cadeia de Beja - TVI

Guarda prisional agredido na cadeia de Beja

Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)

O guarda agredido sofreu ferimentos ligeiros. O recluso deverá agora enfrentar um processo disciplinar interno e procedimento criminal pela agressão

Um guarda prisional foi agredido esta sexta-feira  no Estabelecimento Prisional de Beja, após intervir numa situação de conflito entre um recluso e uma profissional de saúde. 

A TVI e CNN Portugal sabem que o incidente ocorreu quando o detido começou a ameaçar uma enfermeira por esta se recusar a fornecer-lhe uma medicação que não lhe estava prescrita.

Perante as ameaças, o guarda interveio e conduziu o recluso para outra zona da prisão, seguindo as orientações do graduado de serviço, que determinou que o detido fosse colocado em regime de prevenção, como medida cautelar.

No momento em que o guarda se aproximou do recluso para proceder ao encerramento, o detido desferiu-lhe socos no rosto. Foi necessária a rápida intervenção de um outro elemento da guarda prisional para imobilizar o agressor e restabelecer a segurança.

O guarda agredido sofreu ferimentos ligeiros. O recluso deverá agora enfrentar um processo disciplinar interno e procedimento criminal pela agressão.

Este ano já foram agredidos 36 guardas prisionais.

O porta-voz do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, reagiu à situação, recordando que os guardas “estiveram em greve desde outubro” e que apenas “suspenderam temporariamente a paralisação” para permitir uma ronda de negociações sobre medidas de segurança.

Segundo o sindicato, as propostas apresentadas pelos guardas foram ignoradas pela direção. “A diretora não quis saber da opinião dos guardas e não acolheu as soluções que apresentámos”, afirmou Morais, acrescentando que a greve será retomada no dia 1 de dezembro.

O sindicato denuncia ainda que, na sua perspetiva, o estabelecimento prisional está ‘à deriva’, sem gestão eficaz, o que, dizem, coloca diariamente em risco a segurança do corpo da guarda.

Frederico Morais acusa igualmente a diretora de não valorizar as questões de segurança, alegando que tal postura “coloca em causa a integridade dos guardas prisionais”.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Dois mortos, incluindo um bebé, e vários feridos graves em colisão entre autocarro e dois automóveis perto de Évora

Há 2h e 28min
1

Escola em Cinfães investiga amputação de dedos de aluno de nove anos

Hoje às 15:08
2

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 1h e 58min
3

Euromilhões: a chave que vale 123 milhões de euros

Há 1h e 59min
4
03:47

Caso da Semana: marcou encontro pelo Tinder, mas acabou amordaçada e roubada

Hoje às 15:47
5
01:29

Ferrari apreendido e colocado ao serviço da PSP vai ter de ser devolvido

Hoje às 14:49
6
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

12 nov, 22:33
7

Crianças de escola de Ponta Delgada levadas ao hospital por suspeita de intoxicação por raticida

Há 2h e 1min
8
01:58

Vento forte e chuva fizeram muitos estragos em Faro. IPMA analisa possibilidade de tornado

Ontem às 21:27
9

Guarda prisional agredido na cadeia de Beja

Há 45 min
10
01:39

Discurso de João Lourenço só fez referência a Portugal - uma vez - para denunciar o "colonialismo que escravizou" os angolanos

11 nov, 13:50
11
04:35

"Eight", a aplicação de encontros portuguesa que "só está aberta das 20:00 às 21:00" e promete encontrar o par ideal em apenas oito minutos

11 nov, 09:03
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:25

Homem de 72 anos sobrevive a noite de angústia dentro de carro atolado numa ribeira do Fundão 

Há 45 min

Escola em Cinfães investiga amputação de dedos de aluno de nove anos

Hoje às 15:08
01:09

Depressão Claudia: dois mortos, 32 deslocados e 18 salvamentos após tempestade

Hoje às 14:48

"A todos nós nos choca": morreram em casa encurralados pela água, "ninguém pode dizer que não conhece o problema" daquela rua

Ontem às 20:54
01:55

Ataque russo a Kiev. "Tínhamos acabado de nos esconder no corredor e apercebi-me de que o meu cabelo estava a arder"

Hoje às 15:16

Combustíveis sobem na próxima semana

Hoje às 10:10

Salário mensal médio aumenta 2,6% em termos reais no 3.º trimestre

Hoje às 11:34
01:29

Ferrari apreendido e colocado ao serviço da PSP vai ter de ser devolvido

Hoje às 14:49

Criaram uma App e disfarçados de estafetas distribuíam droga em Lisboa. PSP fez seis detenções

Hoje às 08:33

Medicamentos essenciais e fármacos até 30 euros não terão aumentos em 2026

Hoje às 06:06
04:20

Viajou de avião e teve problemas com a bagagem? Saiba o que fazer

Hoje às 15:04