Uma guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Tires, em São Domingos de Rana, foi agredida, este domingo de madrugada, num bar no Porto.

Ao que apurou a CNN Portugal junto de testemunhas, o suspeito, praticante de boxe no Boavista, sabia que a mulher era guarda prisional.

A vítima, de 35 anos, foi agredida com socos e pontapés, tendo caído inanimada no chão no bar Eleven.

Foi transportada ao Centro Hospitalar do Porto, tendo tido alta esta manhã.

A PSP esteve no local. O caso está a ser investigado.