Dois guardas prisionais foram agredidos por reclusos este fim de semana. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o último caso aconteceu na prisão de Paços de Ferreira esta manhã.

O recluso em causa começou a bater com a marmita de forma violenta na porta da cela e quando o guarda abriu a porta, foi de imediato agredido com uma cabeçada no nariz. Este guarda prisional está a receber tratamento hospitalar. Quanto ao recluso está a cumprir pena de 16 anos de prisão por roubos, tendo já um longo historial de insultos e agressões a guardas que já o fizeram cumprir várias medidas disciplinares.

Talvez por isso o Sindicato Nacional Corpo Guarda Prisional (SNCGP) defenda que este recluso deveria estar numa secção de segurança devido ao comportamento agressivo que demonstra.

Já na sexta feira, no estabelecimento prisional de Olhão, um guarda prisional foi igualmente agredido durante uma busca à cela de um recluso detido preventivamente pelos crimes de violência doméstica e posse de arma ilegal.