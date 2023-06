Dito de uma forma crua: "matar oficiais russos para fazer cair o moral russo" (reportagem dentro de uma unidade clandestina ucraniana)

Unidade clandestina ucraniana reivindica sucessos contra as forças russas em Bakhmut

por Sam Kiley, CNN

reportagem adicional de Olha Konavolava, Pierre Bairin e Sanjiv Telreja

Os antebraços dele estavam inchados com o esforço de segurar a trela de um cão que se babava. Os grunhidos do animal tanto podiam ser sentidos como ouvidos, pareciam os rugidos de um camião - o que era apropriado, dado que o dono do cão responde pelo nome Brabus, em homenagem à empresa alemã especializada em aumentar o volume de veículos de luxo.

"Venham", disse Brabus enquanto se dirigia para um edifício à beira da estrada para uma reunião clandestina com alguns membros da sua equipa de operações especiais. Fazem parte de uma rede sombria de unidades pertencentes a vários serviços de informação ucranianos. Operam nas paisagens crepusculares da guerra contra a ocupação russa, dentro e fora das linhas da frente.

Outros grupos dirigidos pelos serviços secretos ucranianos incluem a Força de Voluntários Russos e a Legião da Liberdade para a Rússia, formada por cidadãos russos que lutam para libertar a sua pátria do Presidente Vladimir Putin e que estão atualmente a realizar incursões na Rússia a partir da Ucrânia.

Mas Brabus e o seu grupo são inteiramente ucranianos. Antigos soldados com competências especializadas, uniram-se em torno de um ex-oficial das forças ucranianas nos primeiros dias da invasão russa, no ano passado.

"No início da guerra havia um grande papel para os pequenos grupos que podiam lutar secretamente contra os russos porque a região de Kiev, Chernihiv e Sumy são zonas florestais. Por isso, o papel dos pequenos grupos era importante e cresceu rapidamente", diz o chefe da Brabus, que enverga uma balaclava camuflada.

créditos: Libkos/AP

Nos primeiros dias e semanas da guerra, pequenos grupis de homens em carrinhas, armados com foguetes antitanque - como os NLAW e os Javelins fornecidos pela NATO -, emboscaram, encurralaram e abateram colunas russas invasoras nas principais artérias a norte.

Arrojados, rápidos e corajosos, atacaram o Leviatã militar russo, acabando por parar a invasão a norte de Kiev e Sumy.

Embora, na altura, tenham sido agrupados em "unidades de reconhecimento", alguns foram entretanto absorvidos pelas estruturas formais do exército.

Mas todos se agarraram ao estilo de guerra livre e partidário, com riscos mais elevados mas maior autonomia.

Os que sobreviveram - e muitos não sobreviveram - são agora frequentemente incumbidos de tarefas táticas com vista a um efeito estratégico. Dito de uma forma crua: matar oficiais russos para fazer cair o moral russo.

Visão nocturna

Brabus concorda em partilhar, até certo ponto, a história de uma dessas operações para matar oficiais russos.

No início de março, quando o leste da Ucrânia estava coberto de neve, Brabus conta que ele e a sua equipa esgueiraram-se através de bosques despidos em direção a um posto do exército russo na linha da frente a sul de Bakhmut.

Segundo ele, os serviços de informação sugeriam que as unidades russas estavam a ser trocadas. Isto significava que estariam presentes mais oficiais do que o normal e - melhor ainda - que os novos líderes seriam ingénuos e propensos a erros fatais.

Ilustrando a história com imagens de vídeo gravadas na altura, explicou que o seu grupo foi imediatamente apanhado num feroz tiroteio com paraquedistas russos recém-chegados a esta frente.

Dois vídeos brilham num laranja metálico. As árvores aparecem a preto-prateado, enquanto os seres vivos, como os homens, aparecem como pontos brancos intensos e em movimento. São gravações de vídeo da mira térmica de sniper enquanto Brabus estava a trabalhar.

Os vídeos são silenciosos e ficam mais assustadores por isso mesmo. De alguma forma, é possível ver que as figuras brancas estão dobradas, talvez agachadas. É possível imaginar estes soldados russos a perscrutar a escuridão, à procura de ameaças, com os nervos a gritarem a cada estalar de neve e de galho sob os pés.

A mira vermelha da mira térmica de Brabus fixa-se numa das figuras. A cruz salta com o recuo da espingarda e o pequeno fantasma cai no chão. A cruz vermelha desliza para a direita, salta de novo, outra queda.

"À esquerda estavam os abrigos e trincheiras dos russos, de onde podiam ver as nossas posições. Eliminámos, ou melhor, eu eliminei os paraquedistas do flanco esquerdo", explica Brabus na linguagem clínica característica dos relatórios militares.

A tarefa da sua unidade, no entanto, não era ajudar as tropas entrincheiradas que lutavam no "moinho de carne" da frente de Bakhmut, diz ele. A sua presa era a liderança dos paraquedistas russos.

"Somos um grupo de reconhecimento. Fizemos o reconhecimento, recolhemos as informações, preparámos a operação", afirma.

"Quantos russos mataram naquela noite?", perguntamos.

"Sete", diz Brabus.

Semeando o caos

Brabus está mais animado quando fala sobre a arma que se encontra atrás dele no café onde nos encontramos. Trata-se de uma metralhadora pesada 12.7 modificada da era soviética, que um armeiro local equipou com um supressor (silenciador) espesso e e saliente.

Quando disparada a partir de um esconderijo subterrâneo com um alcance, segundo ele, de dois quilómetros, esta arma é quase silenciosa, explica Brabus.

créditos: Libkos/AP

Em maio, Brabus estava num abrigo com vista para um cruzamento de árvores perto de Bakhmut. Outro vídeo mostra-o a fazer pontaria e a afastar a cara da arma enquanto dispara, enviando balas supersónicas altamente explosivas, mais grossas do que o polegar de um homem, contra grupos de forças inimigas.

Um operador de drones a dois quilómetros de Bakhmut observa o local que as balas atingem e faz ajustes na mira. O vídeo capta a sua voz a dizer pelo rádio "em cheio, perfeito".

"Com isto", explica Brabus, "mato muitos russos, muitos mesmo".

A Ucrânia está agora a avançar a sul de Bakhmut ao longo de uma saliência com cerca de 6,5 quilómetros de profundidade, empurrando as forças russas para trás.

E, à medida que a sua contraofensiva para recuperar o território capturado pela Rússia começa, as forças ucranianas estão a combater em números cada vez maiores ao longo de uma frente este-oeste entre Donetsk e Zaporizhzhia.

créditos: Forças Armadas da Ucrânia/Reuters

Desde que Brabus e o seu grupo estavam em Bakhmut, parece ter havido uma anarquia crescente entre os comandantes russos. A companhia Wagner do líder mercenário russo Yevgeny Prighozhin, que estava a controlar a cidade, prendeu e espancou o comandante da vizinha 72ª Brigada Russa.

Divulgaram uma gravação em que o homem ferido "confessava" estar bêbedo e ter disparado contra eles. Foi espancado e libertado.

É este tipo de caos nas fileiras do inimigo que a Ucrânia mais quer, ou mesmo precisa, de ver.

Brabus tem todo o gosto em contribuir para isso.