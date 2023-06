Da "morte cerebral" à inovação, a guerra da Ucrânia transformou a NATO

Desde que o Presidente Vladimir Putin deu ordem às tropas russas para invadirem a Ucrânia, a reação internacional centrou-se, compreensivelmente, na melhor forma de pôr fim à guerra terrestre. Isso implicou o envio de equipamento militar convencional – tanques, sistemas de mísseis, artilharia – e a formação de soldados ucranianos.

Nada mal para uma organização que o presidente da França, Emmanuel Macron, alertou em 2019 que estava enfrentando uma "morte cerebral".

A agressão da Rússia não se restringiu ao campo de batalha. Mesmo antes da invasão, os oficiais da NATO notaram um aumento da guerra não convencional dirigida à Ucrânia e a outros alvos ocidentais. Desde o início da guerra, a desinformação, as restrições energéticas e os ciberataques a infraestruturas têm sido armas utilizadas pelo Kremlin para justificar e fazer avançar a sua guerra.

"Uma arma, na sua definição mais lata, é algo que se pode usar para coagir alguém a fazer o que se quer que faça. Podemos apontar-lhe uma arma à cabeça, podemos chantageá-lo, podemos espalhar desinformação para virar os outros contra si ou podemos desligar a energia da sua casa", diz David van Weel, Secretário-Geral Adjunto da NATO para os Desafios de Segurança Emergentes, à CNN.

Essas armas não visam apenas o alvo, neste caso a Ucrânia. "A Rússia afirma que a NATO prometeu nunca se expandir para leste após a dissolução da União Soviética. E, apesar de termos vindo a desmentir isso há anos, vemos que a questão continua a surgir. E há definitivamente uma percentagem da nossa população que cai neste tipo de desinformação", diz van Weel.

Este tipo de ataques pode ter um impacto muito real, explica van Weel, referindo-se a um ciberataque que destruiu parques eólicos alemães no ano passado. É comummente aceite que a segurança energética tem sido uma caraterística fundamental da guerra na Ucrânia, com a Rússia a utilizar a energia como uma arma contra os aliados ocidentais.

Desde o início da guerra, grande parte da atenção do Ocidente tem-se centrado nas despesas com a defesa. Não é segredo para ninguém que a grande maioria dos aliados da NATO tem, desde há anos, ficado muito aquém do seu objetivo de 2%, algo que há muito enfurece os responsáveis da sede da NATO em Bruxelas.

Uma explicação comum para este facto é que, na era pós-soviética, os países ocidentais se tornaram complacentes, sentindo que tinham ganho a Guerra Fria.

"Os países distantes da invasão sentiram que a distância conduziria à segurança e puderam continuar a ignorar a urgência crescente do investimento em meios reais de segurança", diz Keir Giles, membro sénior do grupo de reflexão Chatham House, com sede em Londres.

"Gastar 2% do PIB na defesa era suposto ser uma base de referência – o nível mínimo credível do orçamento da defesa. Com o tempo, os países cínicos que não se sentiam em risco apontaram para a despesa de 2% para afirmar que estavam a fazer o suficiente em matéria de defesa. Mas, na realidade, não havia qualquer estipulação sobre em que é que esses 2% – mesmo que atingissem esse limiar – eram gastos, pelo que nunca foi uma indicação de quão preparados ou úteis poderiam estar", acrescenta Giles.

Esta inércia também tem travado a capacidade do Ocidente para lidar com as ameaças cibernéticas e não convencionais dos adversários, incluindo a Rússia e a China. Para aqueles que trabalham nestas áreas, não foi surpresa que a Rússia tenha sido tão bem-sucedida a interferir nas eleições de outras nações ou que a China tenha espalhado com tanto sucesso a desinformação nos países ocidentais durante a pandemia.

Peter Caddick-Adams, um antigo historiador oficial da NATO, explica que é extremamente difícil para as nações que não estão atualmente em guerra comportarem-se como se estivessem. Esta mentalidade de guerra é fundamental quando se lida com ameaças que não estão no terreno, mas que são igualmente agressivas e existem em locais mais difíceis de ver.

"A NATO só poderia avançar tão depressa quanto os membros estivessem dispostos a investir. Se formos uma democracia em tempo de paz, é muito difícil mudar para essa posição e contra-atacar os ataques não convencionais do nosso adversário. Se não estivermos em guerra, haverá um limite para o que nós e o nosso público estamos dispostos a gastar em coisas que não podemos ver", diz ele à CNN.

Embora todas as atenções estejam viradas para a questão de saber se a Suécia se torna ou não o 32.º país a aderir à NATO na cimeira do próximo mês, a aliança de defesa coletiva também aproveitará a reunião para mostrar que está preparada para o futuro.

Será anunciado o Fundo de Inovação da NATO, um projeto que reunirá 23 membros da NATO com empresas privadas do sector tecnológico. Os países participantes funcionarão como uma sociedade limitada, o que significa que não procurarão obter participações maioritárias nas empresas e permitirão que estas continuem a trabalhar com outros investidores, incluindo de fora da OTAN.

Porque é que uma organização como a OTAN está a adotar uma abordagem tão relaxada em relação ao desenvolvimento de tecnologias que em breve se tornarão tão críticas para a segurança nacional e internacional?

"A inovação costumava vir do sector da defesa. Lembramo-nos do GPS e da Internet. Mas agora esse mundo mudou completamente. A inovação vem das start-ups e dos ecossistemas académicos e não das grandes empresas ou dos governos", afirma van Weel.

O fundo de inovação é o segundo grande plano da NATO para lidar com ameaças não convencionais e emergentes a ser lançado este ano. O Acelerador de Inovação da Defesa para o Atlântico Norte (DIANA) lançou o seu primeiro programa piloto de desafios a 19 de junho.

Será que este esforço para preparar melhor o Ocidente para o que quer que seja a próxima década será bem-sucedido? Afinal de contas, a China está a tornar-se mais hostil e não há certezas quanto ao fim da guerra russa na Ucrânia, nem quanto ao seu alastramento para além das fronteiras da Ucrânia. E, se a guerra acabar, haverá o risco de os aliados voltarem à complacência do passado?

Giles argumenta que a NATO está a lidar com as consequências de décadas em que os seus membros "se deram ao luxo de fingir que o problema da defesa e da segurança tinha desaparecido". A invasão russa "deveria ter provado, sem margem para dúvidas, que a Europa está sob ameaça e precisa de investir na sua proteção, tanto em termos de segurança convencional como não-convencional", diz.

E, embora os políticos estejam a prometer gastos e atenção renovados neste momento, ele teme que convencer o público de que isso é essencial, mesmo depois da Ucrânia, seja "um salto de imaginação que parece estar além das capacidades da maioria dos políticos ocidentais".

Caddick-Adams afirma que a Ucrânia abriu uma janela para a NATO provar que a aliança pode atuar eficazmente sem se envolver em guerras, tornando assim os seus membros mais confortáveis com as futuras despesas.

"A Ucrânia tornou-se basicamente um trampolim para as experiências da NATO neste domínio não convencional. Sem envolver a Rússia, a NATO permitiu à Ucrânia experimentar algumas das coisas que a NATO gostaria de fazer, mas que politicamente não pode. Responde a muitas perguntas sobre o belicismo ou a inquietação alemã, mas militarmente em termos de capacidades", diz.

É fácil esquecer que Macron fez os seus comentários sobre a "morte cerebral" há muito pouco tempo. A forma como a aliança foi apanhada de surpresa pela escalada de Putin pode dar alguma credibilidade a esse ponto de vista.

Mas a unidade da aliança tem sido um dos aspetos menos esperados e mais bem-vindos da resposta do Ocidente à guerra na Ucrânia. E a relativa estabilidade da política no seio da aliança criou oportunidades para a NATO experimentar coisas novas e obter o dinheiro para o fazer.

No entanto, os responsáveis também estão conscientes de que esta abordagem colegial pode não durar para sempre. E não é o fator desconhecido da persistência da guerra e da perda de interesse dos países que mais preocupa alguns responsáveis. É a perspetiva de eleições em toda a aliança, em que a questão da Ucrânia se pode tornar uma questão divisiva – incluindo o pequeno pormenor da corrida à Casa Branca em 2024.