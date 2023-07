Chefe do MI6 faz um apelo aberto aos russos para espiarem para o Reino Unido

O chefe dos serviços secretos britânicos usou esta quarta-feira um raro discurso para lançar um apelo aos russos descontentes para espiarem para o Reino Unido.

Falando em Praga, Richard Moore apelou aos russos que "lutam com a sua consciência" para tomarem uma posição contra o regime do presidente Vladimir Putin e ofereceu-lhes a oportunidade de "partilharem segredos com o MI6".

Moore afirmou ainda que "há muitos russos hoje que estão silenciosamente chocados com a visão das suas forças armadas a pulverizar cidades ucranianas, a expulsar famílias inocentes das suas casas e a raptar milhares de crianças".

"Estão a ver com horror os seus soldados a devastar um país semelhante. Eles sabem nos seus corações que o argumento de Putin para atacar uma nação eslava é fraudulento", acrescentou.

Moore disse estar "otimista" quanto à vitória da Ucrânia contra a invasão russa, afirmando que Kiev "recuperou mais território num mês do que os russos conseguiram num ano" e que "parece haver poucas perspetivas de as forças russas recuperarem o ímpeto".

Estes comentários surgem numa altura em que Putin continua a intensificar a sua guerra na Ucrânia, com as forças russas a montarem um ataque aéreo à cidade de Odesa durante a madrugada desta quarta-feira.

Entretanto, a rescisão pela Rússia de um acordo crucial que permitia a exportação de cereais ucranianos aumentou ainda mais as tensões diplomáticas, e o rescaldo de uma revolta armada do grupo mercenário russo Wagner no mês passado - que terminou com o perdão do líder Yevgeny Prighozin e a sua partida para a Bielorrússia - continua a levantar questões a Putin.

O chefe do MI6 disse à CNN que Prighozin está vivo e em liberdade após o motim de 24 horas do grupo contra o Kremlin e que Putin está claramente sob pressão.

"Não se faz com que um grupo de mercenários avance pela autoestrada em direção a Moscovo e chegue a 125 quilómetros de Moscovo a não ser que não se tenha previsto que isso ia acontecer."

Moore disse que Putin "não reagiu verdadeiramente" contra Prighozhin mas que, em vez disso, teve de fazer um "acordo humilhante" para pôr fim ao motim. "Ele deve ter percebido, tenho a certeza, que algo está profundamente podre no estado da Dinamarca - para citar Hamlet - e teve de fazer este acordo".

O presidente do Parlamento Europeu avisou ainda os Estados africanos com ligações ao Grupo Wagner que, se Prigozhin "traiu" Putin, também os trairá a eles.

Os mercenários Wagner estiveram presentes na República Centro-Africana, no Sudão, na Líbia, em Moçambique e na Síria. Ao longo dos anos, desenvolveram uma reputação particularmente horrível e foram associados a várias violações dos direitos humanos.

Uma investigação da CNN em abril revelou que o grupo Wagner tem fornecido mísseis às Forças de Apoio Rápido paramilitares do Sudão para as ajudar na sua luta contra o exército do país.