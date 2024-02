8.000 mortos ("estimativa conservadora"), cultura ucraniana "apagada", "inferno na terra": relatório responsabiliza Putin "por crimes de guerra" em Mariupol

Putin deve ser objeto de um processo por crimes de guerra devido ao ataque "devastador" a Mariupol, segundo um relatório da Human Rights Watch

por Rob Picheta, CNN

O Presidente russo, Vladimir Putin, devia ser alvo de um inquérito por crimes de guerra devido ao brutal ataque de Moscovo a Mariupol, que causou a morte de milhares de pessoas, destruiu inúmeros edifícios e foi seguido de uma campanha generalizada de russificação, afirmou a Human Rights Watch (HRW) num novo relatório que analisa a devastação causada na cidade ucraniana.

O observatório internacional concluiu que o cerco da Rússia à cidade em 2022 envolveu o ataque e a destruição repetidos de edifícios e infra-estruturas civis, o que constitui uma violação aparente do direito internacional humanitário.

O relatório estima que cerca de 8.000 pessoas morreram como resultado direto dos combates, baseando-se em parte numa análise de imagens de satélite, fotografias e vídeos dos cemitérios da cidade, mas observou que o número é uma estimativa conservadora.

O relatório de 215 páginas, baseado numa investigação realizada ao longo de quase dois anos em conjunto com o grupo ucraniano de defesa dos direitos humanos Truth Hounds, descreve em pormenor os esforços das autoridades russas para apagar a cultura ucraniana da cidade desde a sua captura, limitando os movimentos dos ucranianos e impondo uma narrativa pró-Kremlin nas suas escolas e espaços públicos.

As forças russas cercaram Mariupol poucos dias após a invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022, antes de lançarem um bombardeamento de meses para quebrar a obstinada resistência militar ucraniana.

A cidade, situada no Mar de Azov, no sudeste da Ucrânia, assistiu a alguns dos combates mais intensos e cruéis da guerra.

Um tanque russo em Mariupol em abril de 2022, durante o pico dos combates em torno da cidade. Alexander Ermochenko/Reuters

"Foi um ataque cruel e devastador; as pessoas que entrevistámos que conseguiram escapar descreveram esse período como o inferno na terra ", diz Ida Sawyer, diretora da divisão de crises e conflitos da HRW, à CNN.

"Consideramos que este é um dos piores capítulos da invasão russa da Ucrânia", afirma. "Esperamos que este projeto sirva para ajudar a garantir que haja justiça."

O relatório identifica a destruição, pelas forças russas, de milhares de edifícios, incluindo centenas de blocos de apartamentos altos e infra-estruturas civis, como hospitais, escolas e universidades.

O relatório também identificou 17 unidades militares e da guarda nacional russas ou afiliadas à Rússia que operaram na cidade durante o pico dos combates, em março e abril de 2022, bem como figuras de topo que, segundo o relatório, podem ter responsabilidade criminal.

"Ficou claro que os funcionários de alto nível, até ao Presidente Putin, estavam cientes da situação em Mariupol e parecem ter estado diretamente envolvidos no planeamento e coordenação" do ataque à cidade, diz Sawyer.

Putin é já objeto de um mandado de captura por crimes de guerra emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que considera que o Presidente russo tem responsabilidade individual pelo rapto e deportação ilegais de crianças ucranianas para a Rússia.

O relatório da HRW recomenda que Putin e outros comandantes de alto nível sejam investigados e devidamente processados pelo seu papel em aparentes crimes de guerra relacionados com a campanha em Mariupol, por ataques ilegais e "o possível bloqueio arbitrário da ajuda humanitária e evacuações".

Valentina Ryabokrys, 85 anos, residente local, no interior da sua casa em Mariupol, que foi destruída pelos combates. Alexander Ermochenko/Reuters

"Apesar dos desafios da investigação de crimes de guerra em áreas inacessíveis devido à ocupação russa, nós e os nossos parceiros passámos quase dois anos a descobrir a verdade sobre os crimes horríveis cometidos pelas forças russas em Mariupol", afirma Roman Avramenko, diretor executivo da Truth Hounds, num comunicado.

O relatório adverte que o verdadeiro número de mortos pode ser significativamente superior à estimativa de 8.000, dado que os restos mortais de muitas pessoas podem ter sido enterrados sob escombros ou em sepulturas improvisadas com vários corpos.

Os seus autores realizaram entrevistas a 240 pessoas, na sua maioria residentes deslocados de Mariupol, e analisaram registos locais, imagens de satélite e fotografias para chegar às suas conclusões.

Mariupol tornou-se um símbolo da resistência ucraniana durante os implacáveis ataques russos, uma vez que Moscovo fez da captura da cidade uma das suas principais prioridades nos primeiros meses da guerra.

Apesar de a maior parte da cidade já ter caído, algumas tropas ucranianas resistiram na fábrica de aço Azovstal, onde cerca de 1000 civis se abrigaram numa determinada altura. Os oficiais ucranianos descreveram uma situação desoladora no interior das instalações, uma vez que as reservas de alimentos e água diminuíram e centenas de feridos ficaram retidos sem cuidados médicos adequados.

Tropas russas em Mariupol

Mesmo durante os combates pela cidade surgiram preocupações de que as forças de Moscovo pudessem esconder provas de possíveis crimes de guerra na cidade.

Na altura, o conselho municipal acusou as forças russas de tentarem apagar as provas, utilizando crematórios móveis para eliminar os corpos e identificando as testemunhas de quaisquer "atrocidades" através de campos de filtragem. A CNN não pôde verificar as alegações, mas noticiou a utilização pela Rússia de campos de filtragem fora da cidade.

O Kremlin negou muitas destas alegações, incluindo a utilização de campos de filtragem para encobrir atos ilícitos e o facto de terem como alvo civis em Mariupol.

Desde a queda da cidade, as autoridades apoiadas pela Rússia empreenderam uma vasta campanha de russificação, tentando impor a narrativa dos acontecimentos e da história do Kremlin aos que ficaram.

As autoridades russas planeiam reconstruir a cidade à imagem de Moscovo até 2025, com um maior desenvolvimento até 2035, de acordo com o relatório da HRW. O relatório concluiu que as autoridades russas já estão a "eliminar os sinais de identidade ucraniana, a impor um currículo escolar russo e a exigir que os residentes obtenham passaportes russos para se candidatarem a determinados empregos, serem elegíveis para pagamentos da segurança social e beneficiarem de cuidados de saúde públicos".

Os manuais escolares foram rapidamente substituídos por programas que referem a Ucrânia como um "Estado neonazi". Os residentes com simpatias pró-ucranianas conhecidas são vigiados de perto e podem ter dificuldades em deixar a cidade, segundo o relatório.

"Estão a trabalhar para transformar a paisagem cultural da cidade", diz Sawyer.

A tomada de Mariupol marcou um avanço prolongado mas significativo para as forças russas, depois de a sua invasão inicial e em grande escala no centro da Ucrânia ter sido repelida e afastada pelas tropas de Kiev.

Posteriormente, a Rússia reorientou os seus esforços para o leste e o sul da Ucrânia, onde os combates se tornaram atritos e os ganhos territoriais se tornaram mais difíceis de obter para ambos os lados.