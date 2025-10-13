Chefe da diplomacia europeia em Kiev para negociar novo apoio à Ucrânia - TVI

Chefe da diplomacia europeia em Kiev para negociar novo apoio à Ucrânia

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 23min
Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e a primeira-ministra da Estónia Kaja Kallas (AP Photo/Andrew Kravchenko)

A chefe da diplomacia da União Europeia Kaja Kallas chegou esta segunda-feira de manhã a Kiev para "conversações sobre apoio financeiro e militar" à Ucrânia, nomeadamente sobre um empréstimo de reparações que a Europa prepara com base nos ativos russos congelados.

"Os ucranianos inspiram o mundo com a sua coragem. A sua resiliência exige todo o nosso apoio. Estou hoje em Kiev para conversações sobre apoio financeiro e militar, a segurança do setor energético da Ucrânia e a responsabilização da Rússia pelos seus crimes de guerra", anunciou Kaja Kallas, numa publicação na rede social X.

Após ter iniciado o seu mandato na Ucrânia em dezembro, Kaja Kallas visita agora a Ucrânia no arranque de um inverno que promete ser difícil devido à destruição em larga escala das infraestruturas energéticas causada pelos ataques russos, mas também quando a Comissão Europeia finaliza uma proposta de empréstimo de reparações à Ucrânia assente em bens imobilizados russos na União Europeia (UE).

