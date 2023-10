"Crime de guerra": Palestina acusa Israel de matar pelo menos 500 pessoas em ataque a hospital em Gaza

O porta-voz do ministério da Saúde palestiniano afirmou esta terça-feira que cerca de 500 pessoas morreram num bombardeamento a um hospital na Faixa de Gaza.

“Um novo crime de guerra foi cometido pela ocupação no bombardeamento do Hospital Al-Ahli Arabi, no centro da Cidade de Gaza, resultando na chegada de dezenas de mártires e feridos ao Complexo Médico Al-Shifa devido ao bombardeamento. Deve notar-se que o hospital abrigou centenas de pacientes, feridos e pessoas deslocadas de suas casas à força devido aos ataques aéreos”, diz o comunicado do governo.

Estimativas iniciais por parte das autoridades palestinianas apontavam para um número de vítimas mortais entre os 200 e os 300, mas o balanço final acabou por ser revisto em alta para 500.

A confirmar-se o número de mortos, este é o ataque aéreo israelita mais mortífero na Faixa de Gaza desde 2008.

De acordo com os meios de comunicação estatais, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas decretou três dias de luto.

O hospital Al-Ahli Arabi é uma unidade de saúde anglicana que presta auxílio e cuidados de saúde à população de Gaza. No dia 14 de outubro, esta unidade de saúde foi atingida por um foguete, que acabou por ferir quatro funcionários, segundo um comunicado do Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

O líder religioso britânico alertava então que a situação no local está a tornar-se cada vez mais precária e que a evacuação em segurança do hospital era cada vez mais difícil.

Segundo a Reuters, as forças armadas israelitas estão a investigar o incidente, mas recusam-se a comentar a sua veracidade. À Associated Press, Daniel Hagari, porta-voz do exército israelita, diz que Israel vai esperar por "detalhes" e que ainda não existe certeza de que a explosão em causa se tenha tratado de um ataque aéreo israelita.

Desde o dia 7 de outubro, quando militantes do Hamas conduziram um ataque terrorista contra várias localidades no sul de Israel que vitimou mais de 1.400 pessoas, na sua maioria civis, que o governo israelita declarou a intenção de "aniquilar o Hamas". Desde então, esta guerra já provocou pelo menos três mil mortos e mais de 12.500 feridos.

EM ATUALIZAÇÃO