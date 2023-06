É oficial: Zelensky diz que contraofensiva está em curso

Volodymyr Zelensky acaba de confirmar que a contraofensiva ucraniana já começou. Segundo Reuters, o presidente ucraniano não avançou com pormenores, nem em que fase de ataque as tropas ucranianas estão.

A declaração foi feita este sábado aos jornalistas em Kiev, durante a visita surpresa do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau à capital Ucraniana.

De acordo com a Ukrinform, o presidente ucraniano disse que estão a ser levadas a cabo ações também defensivas e que os comandantes militares mantêm uma perspetiva positiva em todas as zonas operacionais.

Quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio da contraofensiva feita por Vladimir Putin esta sexta-feira, Zelensky encolheu os ombros e ergueu as sobrancelhas com desdém, diz a Reuters, mas a agência de notícias da Ucrânia, apressou-se a responder: “é interessante o que Putin disse sobre nossa contraofensiva”, confirmando as ações de ataque por parte das tropas de Kiev.

“Na minha opinião, é importante que a Rússia sinta sempre que não tem muito tempo, na minha opinião”, afirmou, dizendo ainda em tom de brincadeira: “Toda a gente está de bom humor agora - passem isso para o Putin”.

Sobre a informação que circula nas redes sociais, sobretudo no Telegram, quanto à contraofensiva da Ucrânia, Zelensky mantém-se cético, dizendo que acredita apenas no que os militares dizem. “Parece-me que muitos passos já foram dados, agora quais é impossível confiar nesta informação. Parece-me que devemos confiar nos nossos militares, e eu confio neles”, disse.