Biden está numa posição pouco invejável: todas as opções que tem diante de si são más. Por isso: vai mesmo ter de lidar com outra guerra

A política dos Estados Unidos (EUA) no Médio Oriente já não pode ser descrita como uma tentativa de impedir que o conflito entre Israel e Hamas desencadeie uma guerra regional de maiores dimensões. Essa esperança morreu há semanas.

Agora, a tarefa crítica para o presidente Joe Biden - enquanto pondera a retaliação pela morte de três norte-americanos num ataque de supostas forças iranianas na Jordânia - é evitar que essa guerra regional fique fora de controlo.

O presidente disse aos jornalistas que tinha tomado uma decisão sobre como vai responder ao ataque e avisou que considerava Teerão responsável "no sentido em que está a fornecer as armas às pessoas que o fizeram". Mas, expressando o equilíbrio que enfrenta ao tentar punir os autores do ataque, diminuir as suas capacidades e restaurar a dissuasão, acrescentou: "Não creio que precisemos de uma guerra mais vasta no Médio Oriente. Não é isso que estou a procurar".

Mas é indiscutível que os Estados Unidos já estão envolvidos numa guerra no Médio Oriente alargado, menos de três anos depois de Biden ter decretado oficialmente o fim de uma missão de combate de duas décadas no Iraque que esgotou os EUA e causou um profundo trauma político.

É também evidente que os esforços da administração Biden para evitar uma escalada não estão a resultar. Os ataques dos EUA contra as milícias apoiadas pelo Irão em toda a região, que se seguiram a mais de 160 ataques a instalações militares norte-americanas, não impediram o ataque mortal realizado com drones. E os ataques com mísseis e drones contra a navegação comercial no Mar Vermelho não pararam, apesar dos ataques aéreos dos EUA contra os locais de lançamento e infraestruturas no Iémen.

Assim, Biden chegou à posição pouco invejável que os presidentes frequentemente enfrentam quando todas as opções potenciais que têm diante de si são más e a própria tarefa de tentar abrandar uma crise que se aprofunda pode acabar por exacerbá-la.

O rol de violência que irrompeu fora de Gaza - onde dezenas de milhares de palestinianos foram mortos depois de 1.200 israelitas terem morrido em ataques terroristas do Hamas a 7 de outubro - sublinha o grave potencial da guerra. Vamos por pontos.

- O Hezbollah, um grupo pró-iraniano baseado no Líbano, tem estado a travar uma guerra de baixa intensidade contra Israel. Só na segunda-feira, afirmou ter lançado 13 ataques contra alvos no norte de Israel. As Forças de Defesa de Israel afirmaram nessa noite ter efetuado ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano.

- Dois meses de ataques dos Houthis ao transporte marítimo no Mar Vermelho perturbaram as cadeias de abastecimento mundiais e aumentaram o custo do comércio de mercadorias, o que pode ter um grande impacto económico. Os EUA estão a liderar uma coligação de nações para proteger o comércio.

- Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques contra alvos Houthis no Iémen este mês e Washington D. C. tem levado a cabo várias ações de acompanhamento. Mas até Biden admitiu que a estratégia não impediu os ataques dos Houthis.

- Os EUA também lançaram ataques contra alvos ligados à Guarda Revolucionária do Irão na Síria.

- A administração Biden também levou a cabo ataques contra grupos apoiados pelo Irão no Iraque, o que causou graves tensões nas relações com o governo de Bagdade e suscitou preocupações de que as tropas norte-americanas que estão no país para combater o terrorismo pudessem ser convidadas a partir.

- Israel expandiu a sua própria guerra ao levar a cabo um ataque com um drone que matou um alto dirigente do Hamas em Beirute, de acordo com funcionários norte-americanos, alimentando as tensões no Líbano - uma nação assolada por graves crises económicas, políticas e de segurança.

- O Irão culpou Israel por um ataque que matou vários oficiais da Guarda Revolucionária em Damasco, na Síria.

Se há um lado positivo nesta espiral de atividade militar é que, por muito grave que seja, está a desenrolar-se como um conjunto de escaladas controladas que ainda não adquiriram o seu próprio ímpeto destrutivo. Alguns dos piores cenários ainda não se verificaram - por exemplo, um ataque maciço de mísseis do Hezbollah contra cidades israelitas. O grupo tem uma capacidade muito maior de ferir Israel do que o Hamas.

E embora o ataque que matou os três norte-americanos seja trágico para as suas famílias e para a sua nação, não houve até agora um ataque em grande escala aos interesses dos EUA - por exemplo, danos catastróficos a um navio da marinha com grande perda de vidas - que pudesse multiplicar a intensidade do conflito em múltiplas frentes. As escaladas calibradas alimentaram em Washington D. C. a impressão de que o Irão não quer um confronto regional em grande escala, tal como o seu arqui-inimigo, os Estados Unidos.

Mas se a progressão do conflito tem sido constante, em vez de súbita, não é certo que se mantenha assim.

"Penso que é muito importante notar que este é um momento incrivelmente volátil no Médio Oriente", disse o secretário de Estado Antony Blinken na segunda-feira, antes de acrescentar: "Eu diria que não assistimos a uma situação tão perigosa como a que estamos a enfrentar agora em toda a região desde, pelo menos, 1973 e, sem dúvida, mesmo antes disso".

Aaron David Miller, que passou anos como negociador de paz no Médio Oriente para presidentes de ambos os partidos, está ainda menos esperançado. "Suspeito que as coisas vão piorar antes de piorarem", confessou, em declarações à CNN.

As escolhas impossíveis de Biden

Enquanto o país absorvia a perda do sargento William Rivers, de 46 anos, do especialista Kennedy Sanders, de 24 anos, e da especialista Breonna Moffett, de 23 anos, na segunda-feira, Biden partilhou nas redes sociais uma fotografia sua na Sala de Crise, depois de receber um briefing sobre segurança nacional.

Não lhe faltam conselhos fora da Casa Branca. Os republicanos mais agressivos, como o senador da Carolina do Sul Lindsey Graham, exigem que Biden ordene um ataque ao Irão em solo iraniano. A candidata presidencial do Partido Republicano, Nikki Haley, diz que o presidente deve ter como alvo os líderes da Guarda Revolucionária Iraniana. O provável adversário de Biden nas eleições de 2024, Donald Trump, está simultaneamente a criticar Biden como fraco e a acusá-lo de arrastar os EUA para outro lamaçal no Médio Oriente. O ex-presidente não é muito diferente de alguns progressistas ao manifestar esse receio. Também à esquerda, no entanto, há quem se sinta desanimado com a recusa de Biden em exigir um cessar-fogo em Gaza.

O deputado Jim Himes, o principal democrata da Comissão de Serviços de Informação da Câmara dos Representantes, disse no programa "The Lead" da CNN, na segunda-feira, que o Irão compreendeu que havia sempre o risco de mortes quando os seus representantes atacavam bases norte-americanas. "Muitos de nós passámos algum tempo a pensar no que acontece quando há mortes e agora estamos nesse mundo", disse o legislador de Connecticut. "A resposta vai ser relevante e esperamos que seja calibrada para enviar um sinal muito forte sem aumentar drasticamente as probabilidades de entrarmos numa guerra de tiros com o Irão".

Muitos políticos, especialistas e comentadores especularam repetidamente sobre as opções nas últimas 24 horas, citando frequentemente a ideia de que os EUA precisam de enviar uma mensagem dura, mas também devem evitar levar o conflito para uma situação ainda pior. Mas uma lição dos últimos meses e, na verdade, dos desastrosos últimos 20 anos da política dos EUA no Médio Oriente, é que as formulações e suposições que fazem sentido em Washington D. C. raramente funcionam como se espera nessa região traiçoeira.

É por isso que o dilema de Biden é tão agudo. Como é que encontra exatamente o ponto ideal entre a dissuasão e a escalada desastrosa? Será que as represálias da decisão que tomar colocarão as forças norte-americanas em risco ainda maior? Ou será que o Irão vai simplesmente ignorá-las? Sempre que um presidente empreende uma ação militar, tem de considerar o que se segue - não só a forma como um adversário responderá imediatamente mas também nos próximos meses e como os EUA estão preparados para contrariar essas reações.

As autoridades norte-americanas disseram a Oren Liebermann, Natasha Bertrand e Katie Bo Lillis, da CNN, que a resposta norte-americana seria provavelmente mais poderosa do que os anteriores ataques dos EUA no Iraque e na Síria contra interesses iranianos, mas sugeriram que é improvável que os EUA ataquem o Irão. Blinken previu na segunda-feira que a resposta dos EUA seria "multinível, em fases e sustentada ao longo do tempo".

Se há um raio de luz neste momento, é a notícia de que foi apresentado ao Hamas um quadro geral para a libertação de reféns e um potencial cessar-fogo na guerra em Gaza. O acordo surgiu de propostas de Israel, do Hamas, do Catar e do Egipto, bem como de ideias adicionais dos Estados Unidos. A proposta prevê uma pausa de seis semanas no conflito, a libertação de reféns civis em Gaza e a correspondente libertação de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas. Apesar de algumas reservas por parte de Israel e de ainda estarem pendentes pormenores difíceis, um funcionário disse a Alex Marquardt, da CNN, que sente "otimismo".

Um momento diplomático tão crítico só aumenta as apostas de Biden para não perturbar as coisas enquanto pondera as suas opções militares.

O contexto político

A tomada de decisão de Biden não pode ser dissociada do contexto político nacional. Nenhum presidente pode dar-se ao luxo de parecer que perdeu o controlo quando as tropas norte-americanas estão mortas. Este é especialmente o caso de Biden, com acusações de fraqueza no centro do processo de Trump contra o seu sucessor em 2024.

Os críticos do Partido Republicano há muito que acusam Biden de apaziguar a República Islâmica e veem os recentes acontecimentos como o resultado disso mesmo. "A única resposta a estes ataques deve ser uma retaliação militar devastadora contra as forças terroristas do Irão, tanto no Irão como em todo o Médio Oriente. Qualquer coisa menos que isso confirmará que Joe Biden é um cobarde indigno de ser comandante-chefe", disse o senador do Arkansas Tom Cotton.

Haley apelou a Biden para que visasse diretamente a liderança da Guarda Revolucionária Iraniana. "Encontre um ou dois deles que estejam a tomar as decisões. Se o fizer, vai arrepiar todos", disse a antiga embaixadora dos EUA nas Nações Unidas no Newsmax.

A justificação para atacar o Irão seria que os ataques graduais e calibrados aos representantes iranianos não funcionaram e que o Irão é uma ameaça mortal para os Estados Unidos e os seus aliados e só pode ser dissuadido por uma ação militar direta. Ainda assim, a lição a retirar do assassínio do chefe dos serviços secretos iranianos Qasem Soleimani por Trump, em 2020, é que isso não impediu o Irão de expandir a sua ameaça regional. De facto, a rede de proxies que ameaçam os EUA e os seus aliados foi criada por Soleimani. E Trump não se atreveu a atacá-lo dentro do Irão. O ataque teve lugar em Bagdade.

Não há sinais de que os EUA venham a atacar o solo iraniano. O principal porta-voz da Casa Branca para a segurança nacional, John Kirby, disse repetidamente aos jornalistas que os EUA não têm interesse numa guerra com o Irão ou com o seu regime clerical. E as consequências de um ataque americano ao Irão seriam provavelmente tão escalonadas - provavelmente desencadeando ataques de proxies de Teerão, como o Hezbollah, a interesses israelitas e norte-americanos e uma consequente guerra entre os EUA e o Irão - que se trata de uma possibilidade impensável. É fácil para os republicanos - especialmente para aqueles como Haley, cujo caminho para a Casa Branca parece obscuro - aconselhar a atacar o Irão. É Biden quem será responsável pelas consequências. E, a um nível puramente estratégico, arriscar uma grande guerra no Médio Oriente, que poderia causar enormes baixas nos EUA, para vingar a morte de três soldados, por muito terríveis que sejam, não seria uma boa equação.

Enquanto os especialistas de Beltway especulavam sobre afundar a marinha do Irão ou atingir a sua liderança, o resultado mais provável é uma série de ataques punitivos contra as capacidades dos seus representantes numa escala ainda não vista.

Mas Biden ainda tem de se debater com esta questão sem resposta: como é que afirma o poder dos EUA numa guerra regional cada vez maior de uma forma que não torne o conflito ainda mais perigoso, expansivo e suscetível de ficar fora de controlo?