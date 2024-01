Dá para fazer "o Irão pagar" pelo morte de três soldados do EUA sem haver "uma guerra de tiros"? "É complicado"

Opinião: Os EUA estão no meio de uma guerra regional no Médio Oriente

Nota do Editor: Peter Bergen é analista de segurança nacional da CNN, vice-presidente da New America, professor de prática na Universidade do Estado do Arizona e apresentador do podcast da Audible, "In the Room". É o autor de "The Rise and Fall of Osama bin Laden". As opiniões expressas neste comentário são suas



A administração Biden tem uma guerra regional em mãos no Médio Oriente e precisa de mudar rapidamente a sua estratégia.

Três soldados americanos foram mortos e mais de 30 ficaram feridos num ataque de drones na Jordânia este fim de semana, o primeiro ataque letal a alvos americanos no Médio Oriente desde o ataque de 7 de outubro a Israel pelo Hamas.

Desde o início da guerra em Gaza, os funcionários da administração Biden têm usado várias versões de "temos isto controlado" e têm trabalhado arduamente para conter qualquer conflito mais alargado.

No entanto, nos últimos quatro meses, também vimos:

ataques rotineiros de drones e mísseis Houthi no Mar Vermelho contra navios comerciais e navios de guerra americanos, seguidos de ataques de retaliação dos EUA e do Reino Unido no Iémen contra alvos Houthi;

ataques israelitas quase diários contra alvos do Hezbollah no Líbano e ataques quase diários do Hezbollah contra alvos israelitas;

mais de 150 ataques com drones e mísseis contra tropas americanas no Iraque e na Síria e, em resposta, ataques aéreos americanos contra milícias apoiadas pelo Irão no Iraque e na Síria;

múltiplos ataques israelitas contra alvos sírios ligados ao Irão;

um grande ataque terrorista lançado pelo Daesh no Irão;

ataque do Paquistão contra alvos iranianos e ataque do Irão contra alvos paquistaneses;

uma guerra em grande escala em Gaza sem fim à vista, enquanto um lóbi em Israel pressiona no sentido de uma guerra mais vasta com o Hezbollah, depois de dezenas de milhares de israelitas terem fugido das suas casas para evitarem ser alvos dos rockets do "representante" do Irão.

O crescente conflito regional envolve atualmente 10 países: Jordânia, Irão, Israel, Síria, Paquistão, EUA e Reino Unido; os representantes do Irão no Iraque, Líbano e Iémen; e quatro grandes grupos terroristas: Hamas, Hezbollah, Houthis e Daesh.

Entretanto, o governo iraquiano, que o Irão influencia fortemente, está a pressionar a retirada de todas as tropas americanas que restam no Iraque.

Para trazer alguma ordem à região, o governo dos EUA deve usar a sua vasta influência (em grande parte não utilizada, pelo menos tanto quanto o público pode ver) com o governo israelita para chegar a um acordo para iniciar um cessar-fogo em Gaza e devolver os restantes reféns israelitas e americanos aos seus entes queridos.

Em seguida, a administração Biden deve usar toda a sua influência para garantir uma solução de dois Estados, que é a única forma de avançar para a paz. Esta solução tem de ser apoiada política e financeiramente pelos aliados árabes dos Estados Unidos, que há muito que falam muito bem do apoio aos palestinianos, mas que, para além do Qatar, há muitos anos que não passam de palavras.

Isto exigirá algum esforço diplomático por parte dos EUA, mas vale a pena recordar que o Presidente Jimmy Carter despendeu um capital político significativo e, através da sua própria força de vontade, levou o Egipto e Israel à mesa das negociações em Camp David, depois de terem travado três grandes guerras entre si, para estabelecer uma paz que dura há mais de meio século.

Os EUA deveriam simultaneamente aumentar o preço a pagar pelo Irão pelas ações dos seus "representantes", sem entrar numa verdadeira guerra de tiros com o Irão, o que amplificaria ainda mais o conflito regional, mas poderia dissuadir os iranianos. Os EUA terão de decidir se utilizam as suas capacidades de guerra cibernética para interromper as comunicações entre os militares iranianos e os seus representantes.

As opções de retaliação do Presidente Biden são complicadas, uma vez que ele não quer alargar ainda mais o conflito. No entanto, quer retaliar de forma a dissuadir efetivamente os iranianos.

Conseguir esse equilíbrio é complicado.