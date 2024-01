Eu escrevi esta carta de amor que não posso entregar ao meu marido. Por isso entrego-a a si

Nota do Editor: o marido de Lishay Lavi, Omri Miran, pai das suas duas filhas Roni e Alma, foi raptado pelo Hamas a 7 de outubro e permanece em cativeiro em Gaza. A sua carta foi traduzida do hebraico pelo seu irmão, Moshe Lavi. Os pontos de vista expressos neste comentário são da própria autora

Querido Omri, meu Omri,

A Alma começou a gatinhar pouco depois de te terem tirado de nós. Agora senta-se e levanta-se também e tenta comer sozinha. Ela sorri e vira-se para espaço que ocupavas, como se tentasse agarrar uma memória que lhe escapa por entre os dedos minúsculos.

Pergunto-me se já estarás livre para a veres andar pela primeira vez.

Tenho escrito diariamente para ti, para mim e para o mundo. Escrevo sobre a nossa dor, a nossa agonia, o nosso desespero. Espero que voltes para o Roni, para a Alma e para mim.

Soubemos que um dos reféns libertados te disse que, contra todas as probabilidades, nós sobrevivemos aos ataques de 7 de outubro; fomos resgatados da casa dos horrores onde se viu a morte de entes queridos, maus-tratos a nós durante horas e o teu violento rapto.

Esperamos que essa notícia seja verdadeira. Esperamos que o facto de saberes que estamos aqui à tua espera te ajude a perseverar durante o teu cativeiro, tal como a esperança no teu regresso é o que me ajuda a mim a perseverar.

Penso nas palavras de Penélope sobre Ulisses: "Como anseio pelo meu marido - vivo na memória, sempre".

Roni tem sido um farol de luz e um espelho que reflete a dor do meu coração. Ela fala tanto agora, meu amor, com uma sabedoria que transcende a idade dela.

As palavras dela são agridoces, uma lembrança constante da tua ausência. Ela pergunta todas as noites onde estás, porque é que ainda estás perdido. Fala das pessoas más que te levaram à frente dos nossos olhos. Ela desenha-te todos os dias. E o seu sorriso faz-me lembrar de ti.

Os olhos dela procuram os meus para se tranquilizarem e eu tento dar-lhe a certeza que ela deseja. Mas o verdadeiro conforto só pode vir quando nos fores devolvido.

A resiliência da Roni é ao mesmo tempo inspiradora e desoladora. Ela encontrou esperança quando Mojo, o seu cão, regressou ferido mas a abanar a cauda. Também ele anseia por te ver!

Lishay Lavi e as suas filhas Roni e Alma com um cartaz do seu marido e pai raptado, Omri Miran. Cortesia de Lishay Lavi

Alma é demasiado nova para compreender o que está a acontecer; o seu riso ecoa pelo corredor da nossa casa temporária no Kibutz Kramim. É uma lembrança assombrosa da alegria que outrora permeava a nossa casa.

Sim, esqueci-me de dizer. Já não estamos em Nahal Oz. Já não existe Nahal Oz, pelo menos não da maneira que nos lembramos, e pelo menos não até que esta dolorosa guerra termine.

No entanto, a comunidade e o espírito de Nahal Oz continuam vivos através de nós, os sobreviventes, que nos apoiamos uns aos outros e lutamos pela vossa libertação e pela de Tsaci Idan (também refém).

Também encontrámos uma comunidade e um sistema de apoio em Kramim, pessoas que se preocupam e nos amam e nos dão força para acordar todas as manhãs e trabalhar pela vossa libertação.

Os vossos amigos visitam-nos, apoiam-nos e amam-nos mais do que eu poderia desejar.

Da última vez que nos vimos, eu disse-te que te amava, que ia cuidar das raparigas e que não devias tentar ser um herói. Disseste-me que me amavas e depois o Roni tentou correr para ti. Felizmente, consegui detê-la a tempo.

O teu cativeiro, com todas as suas incógnitas, tem sido total. Estás ferido? Comes? Precisas de medicação? Estás a ser torturado ou maltratado?

O desconhecimento é um tormento que me envolve o coração e o aperta.

Alguns dos que regressaram do cativeiro partilharam as suas histórias horríveis; outros podem partilhar mais histórias nos próximos dias e semanas.

Mas, por agora, algumas partes do mundo parecem ter-nos virado as costas - e, acima de tudo, a ti - no nosso momento mais difícil. As Nações Unidas, o Comité Internacional da Cruz Vermelha, alguns dos que considerávamos amigos e aliados.

Nos corredores do poder e nos palácios da justiça da comunidade internacional ressoa um silêncio ensurdecedor. Entretanto, as ruas e os espaços públicos de todo o mundo tornaram-se locais de discursos de ódio, prolongando a violência de 7 de outubro, com pessoas a rasgarem cartazes com o teu nome, a tua fotografia, a tua história. Deixando-me com uma sensação de abandono que me corta profundamente.

Como é que chegámos a um ponto em que os apelos humanitários das famílias são recebidos com indiferença e escárnio, onde os princípios que nos deveriam guiar são ofuscados por posições políticas?

Há alturas em que sentimos que também o nosso governo nos abandonou. Embora eu acredite sinceramente que ele está empenhado em conseguir a vossa libertação e a de todos os reféns.

Mas fica a saber que, enquanto alguns estão em silêncio, e alguns são odiosos, muitos outros falam alto e estão cheios de amor.

Tu não estás sozinho; nós não estamos sozinhos.

Omri, perante o desespero eu escolho a esperança. Acredito no poder do amor e na capacidade de resistência do espírito humano para vencer a luta pela tua liberdade.

As nossas famílias defendem-te incansavelmente em Israel e em todo o mundo. O teu rosto e o teu nome aparecem em todo o lado - e exigimos que outros digam o teu nome, partilhem a tua história e peçam a tua libertação.

Há momentos em que me imagino a entrar em Gaza, com Roni e Alma ao colo, a marchar e a olhar nos olhos dos vossos captores, como fizemos em Nahal Oz.

Nesse sonho trago-te para casa connosco.

Mas a realidade é mais sombria, mais complexa. O amor e a humanidade, por muito que nos definam, nem sempre triunfam.

Continuo a ter esperança de que te voltaremos a abraçar; que a Roni correrá para ti, tal como tentou correr para ti naquele dia, e desta vez eu não a vou conter. A Alma estará a gatinhar atrás dela. E os primeiros passos dar-se-ão antes de darmos por isso.

Omri, meu amor, sabe que sentimos a tua falta e que lutamos ferozmente por ti.

Até ao dia em que te trouxermos para casa, continuarei a escrever, a falar e a lutar pela vida que construímos juntos para as nossas filhas.

Continuarei a amar-te como Penélope amou Ulisses durante os seus 20 anos de ausência.

Recuso-me a acreditar que não voltarás para mim.

Lishay