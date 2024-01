Um funcionário da ONU é acusado de raptar uma mulher, outro de distribuir munições, outro de participar num massacre de 97 pessoas

O que sabemos sobre as alegações de Israel contra os funcionários da ONU em Gaza

por Sophie Tanno, Hira Humayun, Richard Roth, Heather Chen e Alex Marquardt, CNN



A principal agência das Nações Unidas em Gaza está em crise depois de Israel ter acusado alguns dos seus funcionários de envolvimento nos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) despediu vários funcionários na sequência das alegações, que não foram tornadas públicas.

Na sequência das alegações de Israel, o principal doador da UNRWA, os Estados Unidos, e um número crescente de países suspenderam o financiamento da organização, que emprega cerca de 13.000 pessoas em Gaza, à medida que a catástrofe humanitária se agrava no enclave palestiniano sitiado.

Eis o que sabemos neste momento:

O que é a UNRWA?

A UNRWA foi criada pelas Nações Unidas após a guerra israelo-árabe de 1948 para prestar assistência humanitária aos palestinianos deslocados.

A organização caracteriza os refugiados palestinianos como "pessoas cujo local de residência habitual era a Palestina durante o período de 1 de junho de 1946 a 15 de maio de 1948 e que perderam a sua casa e os seus meios de subsistência em consequência da guerra de 1948".

São atualmente 5,9 milhões as pessoas que se enquadram nesta definição, grupo constituído em grande parte por descendentes dos refugiados originais. Israel tem rejeitado a possibilidade de permitir que os palestinianos deslocados regressem a casa, argumentando que isso alteraria o carácter judaico do país.

Desde a sua criação, a Assembleia Geral das Nações Unidas - um órgão de voto de todos os Estados membros - tem renovado repetidamente o mandato da UNRWA. De acordo com o seu sítio Web, a agência prestou ajuda a quatro gerações de refugiados palestinianos, abrangendo a educação, os cuidados de saúde, as infra-estruturas dos campos, os serviços sociais e a assistência de emergência, incluindo em tempos de conflito.

Pelo menos 152 funcionários da UNRWA foram mortos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo a agência.

Quais são as alegações?

Os pormenores são escassos. Nem Israel nem a UNRWA especificaram a natureza do alegado envolvimento de funcionários da UNRWA nos acontecimentos de 7 de outubro.

Um funcionário israelita disse à CNN na sexta-feira que Israel partilhou informações sobre 12 funcionários alegadamente envolvidos nos ataques de 7 de outubro, tanto com a UNRWA como com os EUA.

O chefe da Direção dos Serviços de Informações Militares de Israel, Major-General Aharon Haliva, reuniu-se com altos funcionários norte-americanos na sexta-feira e deu-lhes "nomes específicos e as organizações a que estão ligados, seja o Hamas ou a PIJ (Jihad Islâmica Palestiniana) ou outras, e o que fizeram exatamente em 7 de outubro", disse o funcionário israelita.

"Mostrámos-lhes que tínhamos informações sólidas provenientes de fontes diferentes."

Um funcionário israelita familiarizado com a forma como as informações foram recolhidas disse que foram retiradas de computadores e documentos do Hamas confiscados durante as operações em Gaza, e de interrogatórios de detidos e alegados terroristas.

As autoridades israelitas afirmam que alguns dos atacantes que foram mortos ou detidos em 7 de outubro tinham identificações da UNRWA. A CNN não recebeu essas identificações nem outras informações.

Israel enviou um dossier ao governo dos EUA que inclui acusações específicas e ainda não verificadas contra os 12 funcionários da UNWRA, informou o New York Times no domingo.

O dossier alega que uma pessoa é acusada de raptar uma mulher, outra terá distribuído munições, enquanto um outro funcionário é descrito como tendo participado num massacre num kibutz em que 97 pessoas foram mortas, noticiou o Times, acrescentando que tinha verificado a identificação de um dos funcionários. Dois funcionários ocidentais disseram ao Times que tinham sido informados sobre o dossier mas que ainda não tinham verificado as alegações.

O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou ter recebido "informações sobre o alegado envolvimento de vários funcionários". Para proteger a capacidade da agência de prestar assistência humanitária em Gaza, decidiu "rescindir imediatamente os contratos destes funcionários e lançar uma investigação para apurar a verdade", refere um comunicado.

Qualquer funcionário da UNRWA que tenha estado envolvido em atos de terror "será responsabilizado, incluindo através de um processo criminal", acrescentou.

Numa declaração de domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que nove dos 12 funcionários da UNRWA no centro das alegações tinham sido despedidos. Um outro foi morto e as identidades de outros dois ainda estão "a ser esclarecidas".

"Qualquer funcionário da ONU envolvido em atos de terror será responsabilizado, incluindo através de um processo criminal", disse Guterres, acrescentando que está prevista uma análise independente.

Além do alegado envolvimento dos funcionários nos ataques de 7 de outubro, as Forças de Defesa de Israel (IDF) alegaram no sábado, em declarações à CNN, que as instalações da UNRWA foram utilizadas para "fins terroristas".

Questionada sobre essa alegação, a agência disse à CNN: "Não temos mais informações sobre isso nesta fase. O Gabinete de Serviços de Supervisão Interna (o órgão de supervisão interna da ONU) irá analisar todas estas alegações no âmbito da investigação que o Comissário Geral da UNRWA lhes solicitou".

Num comunicado de sábado, o Hamas criticou a decisão de pôr termo aos contratos dos funcionários e acusou Israel de tentar minar a UNRWA e outras organizações que prestam ajuda humanitária em Gaza.

Como é a relação de Israel com a ONU?

As relações de Israel com a ONU caíram para um mínimo histórico nos últimos meses.

Altos funcionários da ONU têm criticado fortemente a conduta de guerra de Israel em Gaza, que já matou mais de 26.000 palestinianos, de acordo com a autoridade sanitária do Hamas no território. Entretanto, os diplomatas israelitas têm-se irritado com os apelos da ONU a um cessar-fogo.

Em dezembro, os diplomatas israelitas reagiram mal quando o secretário-geral da ONU, António Guterres, invocou um instrumento diplomático raramente utilizado para levar o conflito ao Conselho de Segurança da ONU. Numa carta dirigida ao Conselho de 15 membros, Guterres instou o órgão a "exercer pressão para evitar uma catástrofe humanitária" e a unir-se num apelo a um cessar-fogo humanitário total.

O embaixador israelita nas Nações Unidas, Gilad Erdan, que argumentou que um cessar-fogo "cimenta o controlo do Hamas sobre Gaza", criticou Guterres por esta iniciativa, observando que as recentes guerras na Ucrânia, no Iémen e na Síria não suscitaram a mesma resposta.

As alegações israelitas contra a UNRWA surgiram na sexta-feira, no mesmo dia em que o tribunal superior da ONU ordenou a Israel que actuasse imediatamente para evitar o genocídio em Gaza.

Há muito que a UNRWA é alvo das críticas israelitas. Israel acusou a agência da ONU de incitamento anti-Israel, o que a UNRWA nega. Em 2017, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu procurou desmantelar o organismo da ONU, afirmando que este deveria ser fundido com a principal agência de refugiados da ONU.

Em novembro, um jornalista israelita afirmou na rede social X que um dos sequestradores em Gaza era professor numa escola gerida pela UNRWA. Essa notícia foi retomada por agências noticiosas israelitas, o que levou a agência das Nações Unidas a apelar a uma "paragem imediata" da divulgação de "alegações infundadas" sobre a organização.

A UNRWA tem negado repetidamente as alegações de que a sua ajuda está a ser desviada para o Hamas ou que ensina o ódio nas suas escolas, e questionou "a motivação daqueles que fazem tais alegações". A agência condenou o ataque do Hamas de 7 de outubro como "abominável".

Como é que o mundo reagiu?

Vários países ocidentais anunciaram a suspensão do financiamento da UNRWA na sequência das alegações. Na sexta-feira, o Departamento de Estado dos EUA declarou que tinha "suspendido temporariamente o financiamento adicional" à agência.

A Austrália, o Canadá, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, a Suíça, a Finlândia e os Países Baixos seguiram o exemplo. O Japão disse na segunda-feira que suspendeu o financiamento "por enquanto".

Mas outros países, incluindo a Irlanda e a Noruega, afirmaram que continuarão a financiar a UNRWA.

No sábado, o governo norueguês afirmou que "a situação em Gaza é catastrófica e que a UNRWA é a organização humanitária mais importante... O apoio internacional à Palestina é agora mais necessário do que nunca".

Em declaração no domingo, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, instou os países que suspenderam o financiamento da UNRWA a reconsiderar.

"Tais posições, se mantidas, puniriam desproporcionalmente milhões do nosso povo sem justa causa", disse Abbas, segundo a WAFA, a agência noticiosa oficial palestiniana.

Abbas acusou Israel de agir por hostilidade para com a agência da ONU, dizendo: "Funcionários do governo israelita expressaram abertamente que não haveria qualquer papel para a UNRWA, revelando o verdadeiro motivo por detrás desta campanha".

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, sugeriu na sexta-feira que Israel tentará impedir a UNRWA de operar na Gaza do pós-guerra.

O chefe da UNRWA, Lazzarini, descreveu as suspensões de financiamento como "chocantes" e instou os países doadores a reconsiderarem. Estas decisões ameaçam a ajuda humanitária prestada pela organização a milhões de pessoas, alertou.

Há muito que o financiamento é um desafio para a UNRWA e a suspensão do financiamento por parte dos principais financiadores - ainda que breve - levanta a questão de saber como poderá continuar a ajudar a população de Gaza num contexto de receio crescente de fome.

Os Estados Unidos cortaram completamente o apoio à UNRWA durante a presidência de Donald Trump, antes de o restabelecerem durante a presidência de Joe Biden.

Este artigo teve a contribuição de Mitchell McCluskey, Benjamin Brown, Heather Law, AJ Davis, Ibrahim Hazboun, Rob Iddiols, Amir Tal, Akanksha Sharma, Lauren Izso e Caitlin Hu, da CNN.