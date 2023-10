Opinião: Enquanto as trevas descem sobre Gaza, anseio que o mundo também nos veja a nós

Nota do editor: Omar Ghraieb é um contador de histórias, trabalhador humanitário e jornalista que vive na Faixa de Gaza. Está no X en @Omar_Gaza. As opiniões expressas neste comentário são da sua responsabilidade.

Gaza (CNN) - Um rugido explosivo abala a minha casa e o meu computador portátil voa, caindo no meio de estilhaços de vidro e detritos. Olhando para o seu ecrã tremeluzente, suspiro e preparo-me para declarar a morte de outro computador - e deste ensaio. Recolho-o suavemente do chão e faço-o voltar à vida. Continuo a escrever.

Em Gaza, temos estado todos colados às notícias nos últimos cinco dias, assistindo, incrédulos, à troca de ataques e contra-ataques e ao aumento do número de mortos em ambos os lados da fronteira. Embora cada ronda de violência comece de forma diferente, todas terminam da mesma maneira: com os palestinianos a pagarem um preço elevado. Vivemos na eterna expetativa de um final trágico.

Agora escrevo, porque a escrita é uma tábua de salvação e uma fuga temporária a uma realidade que se tornou insondavelmente mais negra nos últimos dias.

A nossa eletricidade falha, a água é escassa e o ar fora da minha casa enche-se de fumo espesso e pólvora acre. A minha garganta e os meus olhos ardem. É demasiado perigoso aventurar-me a comprar pão, mas os meus pensamentos desviam-se para o prazer culpado de um macchiato gelado de caramelo salgado que pode trazer paz interior, ou pelo menos alguma distração temporária. Que mais se pode esperar de um millennial de Gaza que vive no empobrecido enclave costeiro a que alguns chamam a maior prisão ao ar livre do mundo, sob um bloqueio sufocante há mais de 15 anos?

Escrevo e o mundo assiste à violência, ao sangue e à escuridão que se abatem sobre nós. Estamos a viver tempos sem precedentes e aterradores. Mas, para mim e para muitos outros em Gaza, também parece ser mais um surto na luta estagnada de décadas pela paz, segurança e dignidade. O que vejo nos meios de comunicação ocidentais - apagando a ocupação de Israel, o seu bloqueio e o nosso sofrimento - não tem qualquer semelhança com o que vejo pela minha janela.

Lá fora, uma sensação de ansiedade e antecipação inquietante permeia a atmosfera enquanto as pessoas em Gaza reflectem sobre o nosso futuro incerto. Tentamos prever até onde é que tudo isto se vai desenrolar. Comparamos o conteúdo dos nossos kits de emergência, diligentemente preparados para garantir a nossa prontidão para evacuações da violência maciça que Israel está a desencadear sobre nós, para além da sua diretiva de cortar os alimentos e a água.

Já passámos por tantas escaladas que compramos sempre mais alimentos enlatados e frutos secos para emergências e, como a água é escassa e até cortada, enchemos todos os tachos, panelas, jarros e tudo o que possa conter líquidos, na esperança de não ficarmos sem nada.

Os vizinhos discutem os artigos essenciais de que precisam e trocam o que podem dispensar. Uma família deu por si com fraldas a mais, outra descobriu uma abundância de pão. Numa troca silenciosa que diz muito, ajudaram-se uns aos outros, orquestrando uma troca que parecia tão significativa como qualquer negócio, tudo através da linguagem tácita da empatia. Elaboram estratégias sobre os planos de evacuação mais eficazes e as áreas para onde fugir, apesar de estarem perfeitamente conscientes de que não temos, de facto, para onde fugir ou escapar. A Faixa de Gaza não tem abrigos ou bunkers para nos refugiarmos das bombas de Israel.

Pergunto-me se devo ficar calado, como fui condicionado a fazer; a enterrar os meus medos e a minha ansiedade sob as camadas de opressão interna e externa que se têm propagado ao longo da minha vida e durante décadas antes dela. O mundo ignora a nossa situação e nega a nossa humanidade, culpando-nos pela nossa própria opressão. Sinto-me como se estivesse preso numa dimensão alternativa, lutando para processar o que me rodeia sem perder a sanidade ou a alma.

A parcialidade e a indignação selectiva dos governos ocidentais não são novas. Eles nunca nos viram ou se preocuparam connosco enquanto sofremos com a ocupação, a violência e a discriminação de Israel, ano após ano, década após década.

A questão é: para onde é que vamos a partir daqui?

Enquanto navego no campo minado da auto-censura e da opressão externa, pondero o valor dos palestinianos que denunciam a violência e pedem uma paz justa. Num mundo que ignora os nossos gritos, pergunto-me se as minhas palavras conseguirão ser ouvidas, sabendo bem que, se não o fizerem, será provavelmente por eu ser palestiniano.

Em cada escalada de violência, os meios de comunicação social dos EUA revelam a sua parcialidade em relação a Israel, omitindo em grande parte as vozes palestinianas da equação. A perda de vidas relatada nas notícias é horrível, mas os jornalistas e os políticos ocidentais mostram muito menos preocupação quando Israel infligiu violência em massa e baixas aos palestinianos repetidamente nas últimas décadas.

Anseio que o mundo nos veja também - que nos ouça e reconheça a nossa humanidade e o nosso direito a viver em liberdade e segurança como toda a gente. Haverá ainda espaço para a humanidade crua e para os corações doridos no meio de conversas sobre dinâmicas de poder e vitórias políticas? Se houvesse, já teríamos sido livres há muito tempo.

Os implacáveis e brutais ataques militares israelitas e as condições opressivas do bloqueio das nossas fronteiras não conseguiram dessensibilizar-me. É impossível esquecer ou ignorar que estas décadas de ocupação militar israelita colorem todas as facetas da nossa existência e fragmentam a nossa terra e o nosso povo.

Para muitos de nós, este é, ainda que limitado, o nosso maior poder: sonhar e sentir dor num mundo que procura apagar as nossas arestas e diminuir as nossas luzes mais brilhantes. Por agora, ergo a minha voz, continuo a ler, continuo a escrever e continuo a ter esperança.