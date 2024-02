A Rússia não está apenas a atacar a Ucrânia. Estónia trava ataque híbrido russo e deixa alerta para "guerra paralela"

A Estónia travou um ataque híbrido conduzido pela Rússia no seu território. O anúncio foi feito pela primeira-ministra Kaja Kallas no X, antigo Twitter, e mais tarde detalhado em entrevista à CNN Internacional. “Sabemos que o Kremlin tem como alvo todas as sociedades democráticas”, escreveu na rede social.

Este ataque, denominado também de operação de influência, remonta a dezembro e envolveu uma série de atos, sobretudo de vandalismo em vários monumentos e no carro do ministro do Interior, Lauri Läänemets, e ainda de um jornalista.

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.

Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient.