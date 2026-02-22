Hungria vai bloquear o novo pacote de sanções europeias contra a Rússia - TVI

Hungria vai bloquear o novo pacote de sanções europeias contra a Rússia

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 32 min
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto

Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro garante que o país não autorizará a adoção de "decisões importantes" para a Ucrânia "enquanto os ucranianos não permitirem o fornecimento de petróleo à Hungria"

O ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro anunciou este domingo que irá bloquear a adoção do 20.º pacote de sanções europeias contra a Rússia devido à interrupção das entregas de petróleo russo através do oleoduto Druzhba.

“Amanhã [segunda-feira], está prevista a reunião do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros para adotar o 20.º pacote de sanções. Vamos bloquear esta decisão”, declarou Peter Szijjarto numa mensagem no Facebook.

“Enquanto os ucranianos não permitirem o fornecimento de petróleo à Hungria, não autorizaremos a adoção de decisões importantes para eles”, avisou o governante.

Um dos pontos do oleoduto afetados pelos bombardeamentos russos foi o nó de ligação de Brody, o oeste da Ucrânia, de onde o petróleo é bombeado para a Eslováquia e a Hungria.

A Hungria e a Eslováquia alegam que o oleoduto já está em condições de retomar o fornecimento de petróleo russo aos dois países da Europa Central, que têm isenções para importar crude de Moscovo.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, anunciou na sexta-feira que irá bloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia até que Kiev retome o fornecimento de petróleo russo para a Hungria pelo oleoduto Druzhba.

A Hungria, juntamente com a Eslováquia, é o aliado mais próximo de Moscovo na União Europeia e compra pelo menos 65% do petróleo e 85% do gás à Rússia.

