Rússia ataca várias cidades ucranianas, mata seis pessoas e faz mais de 50 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e 50 ficaram feridas num ataque com mísseis lançado pela Rússia sobre várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, informaram as autoridades ucranianas. “Vários tipos de mísseis foram lançados em Kiev, Kharkiv e Pavlograd [no distrito de Dnipropetrovsk]”, revelou esta manhã o Ministério da Defesa da Ucrânia.

Numa mensagem no Telegram, o ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, diz que foi confirmada a morte de três pessoas em Kharkiv (nordeste), onde também há 30 feridos. Entretanto, revela o The Kyiv Independent, sobiu para quatro o número de vítimas mortais nesta região e para 42 o número de feridos.

⚡️UPDATED: Russian attacks on Kharkiv kill 4, injure 42.

Russian forces attacked Kharkiv in the early morning of Jan. 23, heavily damaging apartment buildings, killing four people and wounding at least 42, regional Governor Oleh Syniehubov said.https://t.co/5zNTlVi2rF — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 23, 2024

Um edifício residencial de vários andares foi destruído parcialmente, prendendo um número até agora ainda desconhecido de pessoas no local, disse o autarca de Kharkiv, Igor Terekhov. Klimenko também mencionou uma morte em Kiev, onde dois edifícios residenciais e um edifício privado sofreram danos. “Há vários incêndios na capital como resultado do ataque com mísseis”, acrescentou. A população foi aconselhada a manter-se em abrigos enquanto as sirenes de ataque aéreo se faziam ouvir.

“Como resultado do ataque com mísseis a Kiev já temos registo da morte de uma mulher e de quatro feridos”, escreveu o chefe da administração militar da capital, Sergei Popko, que mencionou ainda danos em diversas áreas residenciais. O número de feridos subiu entretanto para dez, avançou o Kyiv Independente na rede social X.

⚡️ Officials: 1 killed, 10 injured in Russian attacks against Kyiv.



A woman was killed in a Russian missile strike against Kyiv early on Jan. 23, the city's military administration head, Serhii Popko, reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 23, 2024

O autarca de Kiev, Vitali Klitschko, disse, também no Telegram, que entre os feridos está um jovem de 13 anos e que vários edifícios foram evacuados após um míssil não detonado ter sido encontrado num apartamento.

Uma outra pessoa perdeu a vida na cidade de Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro do país, enquanto três pessoas ficaram feridas em Buchanski, na região de Kiev, notou ainda Igor Klimenko.

O ataque surgiu horas depois de o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, ter dito estar confiante num consenso para disponibilizar mais cinco mil milhões de euros para a Ucrânia ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Isto depois da UE ter falhado, em dezembro, um acordo para a revisão do quadro financeiro plurianual que incluía um pacote de 50 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia entre 2024 e 2027, devido ao bloqueio por parte da Hungria.

Os ataques russos têm sido mais intensos nos últimos dias, com ofensivas mais pesadas na linha da frente. O Instituto do Estudo para a Guerra (ISW na sigla inglesa), tem revelado conquistas russas no terreno, tendo os mais recentes avanços acontecido a sul de Avdiivka e a oeste da cidade de Donetsk, estando em curso combates posicionais contínuos ao longo de toda a linha da frente.

No seguimento da ofensiva russa, a Força Aérea da Ucrânia revela que foram destruídos 21 dos 41 mísseis russos lançados nas últimas horas, avança a Reuters.