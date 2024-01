Hezbollah reivindica novo ataque contra base israelita

O movimento libanês Hezbollah reivindicou esta terça-feira um novo ataque contra uma base do norte de Israel em resposta a “recentes assassinatos e repetidos ataques contra civis” no Líbano e na Síria.

O grupo disse em comunicado que teve como alvo a base de Meron e que usou “um grande número de mísseis”, segundo a agência francesa AFP.

Desconhece-se qualquer reação israelita ao anúncio do ataque.

Nas últimas semanas, Israel tem sido acusado de realizar vários ataques dirigidos contra funcionários do Irão e dos seus aliados na Síria e no Líbano, que apoiam o Hamas, alimentando o receio de um agravamento do conflito.

No sábado, 13 pessoas, incluindo cinco conselheiros da Guarda Revolucionária Iraniana, foram mortas em Damasco num ataque aéreo atribuído a Israel, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A milícia libanesa pró-iraniana disse anteriormente que tinha visado a base de Meron a 6 de janeiro, em represália pela eliminação, atribuída a Israel, do número dois do movimento islamita palestiniano Hamas no Líbano.

A guerra de Israel contra o Hamas, iniciada após um ataque do grupo palestiniano no país em 07 de outubro de 2022, desencadeou uma reação de movimentos anti-israelitas, como o Hezbollah ou os huthis do Iémen.

Desde o ataque do Hamas palestiniano em solo israelita, tem havido uma troca de tiros diária na fronteira israelo-libanesa entre o exército israelita e o Hezbollah.

O Hezbollah visa regularmente as posições do exército israelita na fronteira, em apoio aos palestinianos em Gaza.

Israel retalia bombardeando as infraestruturas e os combatentes do Hezbollah nas zonas fronteiriças.

Na segunda-feira, o número de pessoas mortas por Israel no sul do Líbano ultrapassou as 200, incluindo 147 combatentes do Hezbollah, desde 07 de outubro, segundo uma contagem da AFP.

Em Israel, as autoridades anunciaram a morte de nove soldados e seis civis.