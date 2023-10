Família luso-israelita assassinada pelo Hamas no ataque a Israel

Uma família luso-israelita foi assassinada por militantes do Hamas no ataque de 7 de outubro a Israel, confirmou fonte da Comunidade Israelita do Porto à CNN Portugal.

São eles Orin Bira, de 53 anos, e a filha Tair Bira, de 21 anos, ambos com nacionalidade portuguesa, descendentes de família sefardita tradicional dos Balcãs, na antiga Jugoslávia, de apelidos Paredes/Pardess. A mulher e a filha mais nova também foram mortas, mas não tinham nacionalidade portuguesa, a criança por ser menor de idade.

Ao que foi possível apurar, a família terá morrido num abrigo onde se escondia, para onde foram lançadas granadas.

Orin e Tarin Bira tinham sido dados como desaparecidos na sequência do ataque do Hamas.

Desde 2013, os descentes de sefarditas com ligações a Portugal podem obter passaporte nacional, ao abrigo de um regime especial, bastando para isso provar a história da família, sem qualquer obrigação de residir em Portugal.

A juntar às vítimas assassinadas no ataque a Israel, há ainda três luso-israelitas desaparecidos, todos com menos de 30 anos: Idan Shtivi e Gilad Ben Yehuda, ambos com 28 anos, e Moshe Saadyan, de 26 anos.

Gilad Ben-Yehuda estava na festa da Supernova, um evento no sul de Israel, quando foi raptado pelo Hamas. Moshe Saadyan participava no mesmo evento com mais quatro amigos e, desde então, não há sinal do jovem. Idan Shtiv foi raptado em casa.