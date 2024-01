Houthis voltam a atacar Mar Vermelho mas desta vez enganam-se e atingem navio com petróleo russo

Tomahawks, Typhoons e um submarino monstruoso: as armas com que os EUA e o Reino Unido atacaram os Houthis

Estados Unidos e Reino Unido avisaram, mas os Houthis parecem ignorar os alertas e continuam a atacar navios no Mar Vermelho. Só que desta vez os rebeldes iemenitas enganaram-se e atingiram um navio que transportava petróleo russo.

Foi o próprio grupo a admitir o erro, depois de combatentes Houthis terem confundido o navio, que tem bandeira do Panamá, com uma embarcação britânica.

Os Houthis garantem que tudo não passou de informação “datada”, lamentando o sucedido, sendo que este caso não é inédito desde o intensificar de ataques a navios mercantes e militares que passam na zona.

O caso foi denunciado pela empresa Ambrey, uma firma britânica que lida com segurança marítima, e que notou um ataque ao navio que passava no porto de Aden, no Iémen.

Ainda antes disso as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKTMO, na sigla original) garantiram ter recebido relatos de um míssil disparado contra um navio que passava a cerca de 90 milhas náuticas daquele local.

“Este é o segundo petroleiro atacado acidentalmente pelos Houthis enquanto transporta petróleo russo”, acrescenta a Ambrey.

Entretanto, a UKTMO refere que recebeu "vários relatos" de pequenos barcos que estão a abordar navios mercantes na costa do Iémen. A confirmar-se, está mostrado que os Houthis continuam os ataques, mesmo depois de Estados Unidos e Reino Unido terem atingido vários alvos no Iémen, lançando avisos reforçados de novas operações caso as respostas dos rebeldes não cessem.