40 portugueses estão a tentar deixar Israel

“Estamos em guerra”: o dia em que Israel acordou com um ataque sem precedentes do grupo Hamas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que 80 cidadãos portugueses, turistas ou residentes em Israel, contactara, o gabinete de emergências consular e, desses, 40 pediram ajuda para abandonar o país.

Esta madrugada saiu da capital israelita um voo da TAP com 128 portugueses, que chegaram a Lisboa ao princípio da manhã. Foi o último voo da TAP que entretanto cancelou as operações entre Portugal e Israel. A companhia aérea realizava semanalmente 13 voos.

A Embaixada de Portugal está em contacto com esses cidadãos, informando-os dos voos disponíveis. O aeroporto de Telavive está aberto mas os voos são muito escassos. Esta manhã saiu apenas um voo para a República Checa. Neste momento estão ainda a operar com regularidade as companhias aéreas da Turquia e da Roménia.

O governo romeno, sabe a CNN Portugal, organizou um voo de Telavive para Bucareste, tendo a Embaixada portuguesa conseguido 30 lugares para portugueses que optem por essa opção.

Neste momento, o Governo português não está a dar qualquer apoio financeiro. Os portugueses que optarem por esse voo terão de pagar o bilhete e depois voar da Roménia para Portugal a expensas próprias.

A CNN Portugal também obteve a informação que Israel está a ser alvo de ataques cibernético o que está a dificultar as comunicações em todo o país e, por consequência, as ligações para os telefones indicados pela Embaixada.