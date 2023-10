A faca de cozinha estava romba e foi isso que lhe salvou a vida: agricultores tailandeses contam o horror do massacre do Hamas

Udon Thani, Tailândia (CNN) - Tocando com cuidado na parte lateral do pescoço, Withawat Kunwong, de 30 anos, revela uma rede irregular de cicatrizes que recebeu depois de ter sido atacado numa exploração de aves onde trabalhava no sul de Israel.

A ferida, diz Kunwong, é uma recordação dolorosa do medo e do trauma que sofreu a 7 de outubro, quando milhares de combatentes do Hamas romperam as defesas fronteiriças de Israel num ataque surpresa sem precedentes.

A quinta onde estava a trabalhar situava-se no kibutz de Holit, uma comunidade agrária perto da Faixa de Gaza. Ele estava a fazer uma vídeo-chamada a partir da quinta quando se ouviram explosões estrondosas e se ergueram no ar espessas nuvens de fumo negro, à medida que os rockets voavam.

Ele recorda de, nesse dia, ter-se escondido durante horas, mas foi descoberto por um palestiniano vestido à civil que tentou cortar-lhe a garganta com uma faca de cozinha, depois de ele "se ter recusado a render-se". Seguiu-se uma luta selvagem.

Após a violenta luta com o seu agressor, Kunwong foi dado como morto, sangrando abundantemente da ferida na garganta. Acabou por ser encontrado e tratado por outros trabalhadores migrantes. Kunwong acredita que conseguiu sobreviver porque a faca era romba e estava partida.

"Ele não conseguiu terminar o trabalho", disse à CNN. "Este ferimento ainda me dói, mas sinto mais a dor por dentro", acrescentou.

A sua história é uma ilustração trágica do custo humano da guerra em curso, que já custou milhares de vidas tanto em Israel como em Gaza e desalojou mais de um milhão de pessoas no território controlado pelo Hamas.

O Hamas descreveu o seu ataque brutal como um ataque a Israel. Mas muitas das pessoas assassinadas e raptadas pelos combatentes do grupo militante eram também cidadãos estrangeiros.

De acordo com uma estimativa divulgada pelo Gabinete de Imprensa do Governo israelita na semana passada, 135 reféns com passaportes estrangeiros de 25 países diferentes estão detidos na Faixa de Gaza.

Entre os estrangeiros mortos e raptados contam-se trabalhadores migrantes, como Kunwong, de países asiáticos como a Tailândia, o Nepal e as Filipinas - muitos dos quais estavam a trabalhar no distrito sul de Israel, perto da Faixa de Gaza, e sem proteção, quando os militantes do Hamas chegaram.

A Tailândia é, desde há décadas, uma das maiores fontes de mão de obra migrante de Israel.

Até à data, pelo menos 32 tailandeses foram mortos no conflito, um dos mais elevados números de mortos entre os estrangeiros, segundo dados divulgados pelo governo tailandês.

"Nenhum trabalhador - israelita ou tailandês - deve ser usado como carne para canhão", afirmou Yahel Kurlander, uma académica do Tel-Hai College, no norte de Israel, que tem vindo a centrar a sua investigação nas questões laborais da indústria agrícola israelita.

Trabalhando com grupos de ajuda no terreno, Kurlander afirmou que, embora a maioria dos trabalhadores tailandeses que permanecem em Israel estejam "totalmente seguros", o apoio às suas famílias no seu país continua a ser uma prioridade fundamental. E eles sentem-se pressionados por dois lados.

"O governo tailandês está a pedir-lhes que evacuem e deixem Israel, mas também há pressão do lado israelita, que lhes diz: Precisamos de vocês, fiquem e dar-vos-emos dinheiro extra para isso", disse Kurlander, acrescentando que mereciam uma compensação.

Cenas emocionantes no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi, em Banguecoque, a 12 de outubro, quando os tailandeses que regressavam de Israel se reuniram com entes queridos ansiosos Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images

Para os trabalhadores migrantes que trabalham nos sectores da agricultura, da construção e dos cuidados de saúde em Israel, há poucos sinais de que a guerra vá abrandar tão cedo.

Os combates intensos continuam diariamente e a ONU alertou para o facto de a "ordem civil" em Gaza se estar a deteriorar após semanas de cerco e bombardeamentos. Israel alargou a sua operação terrestre dentro de Gaza, naquilo a que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu chamou a "próxima fase da guerra".

Os palestinianos sofreram o que descreveram como a mais pesada e intensa ronda de ataques aéreos até agora durante a noite, abrigando-se dos bombardeamentos em hospitais. Um corte nas comunicações perturbou os serviços de emergência e cortou o contacto entre os membros da família. Algumas comunicações foram restabelecidas na manhã de domingo

Muitos dos campos agrícolas dos kibutz do lado israelita da fronteira, que foram alvo do Hamas, ecoam agora com o som do fogo de artilharia dos tanques e obuses que bombardeiam a faixa de rodagem apinhada de gente.

A situação dos trabalhadores tailandeses continua normal, dizem os grupos de ajuda humanitária

O Governo tailandês apelou à libertação de todos os restantes cidadãos detidos em Gaza. Até agora, pelo menos 33 cidadãos tailandeses foram mortos, de acordo com os números partilhados pelas autoridades tailandesas com a CNN - com 18 cidadãos tailandeses ainda detidos como reféns em 26 de outubro.

"Reiteramos o nosso veemente apelo à libertação dos restantes reféns, incluindo os nossos cidadãos, o mais rapidamente possível", afirmou o vice-primeiro-ministro Parnpree Bahiddha-Nukara, acrescentando que os raptados e mortos eram, na sua maioria, trabalhadores agrícolas que estavam ali para ganhar a vida e não tinham "qualquer envolvimento no conflito".

Como muitos trabalhadores migrantes tailandeses que trabalham em Israel, Kunwong é de Udon Thani, uma das províncias mais pobres da Tailândia. A vida ali é muito diferente dos centros comerciais com ar condicionado e das ruas cheias de trânsito de Banguecoque. Os empregos são mais difíceis de encontrar e os salários são muito mais baixos, levando muitos a procurar emprego a milhares de quilómetros de casa.

As famílias disseram à CNN que, apesar do conflito em Israel, os trabalhadores migrantes tailandeses estavam a ser pressionados a honrar contratos que especificavam um mínimo de cinco anos de trabalho - um preço elevado a pagar para sustentar as suas famílias no seu país.

Grupos como o Aid for Agricultural Workers (AAW), que apoiam os imigrantes estrangeiros, sublinharam aquilo a que chamam "desafios extremos" vividos por muitos deles, afirmando que em Israel continua a ser "business as usual".

Zohar Shvartzberg, da AAW, disse que há cada vez mais relatos de trabalhadores que foram pressionados a regressar aos seus antigos locais de trabalho para receberem o salário de setembro, o mês anterior ao ataque inicial do Hamas.

"Compreendemos o sofrimento causado aos agricultores e às comunidades agrícolas pela escassez de mão de obra, mas ninguém deve ser forçado a estar num local onde se sinta inseguro", afirmou. Depois de a embaixada tailandesa em Telavive ter anunciado que os voos de salvamento seriam efectuados diariamente, acrescentou, existe agora o "receio de uma pressão crescente sobre os trabalhadores tailandeses para que permaneçam e trabalhem, incluindo através de meios pouco éticos e ilegais".

Os pais de Manee Jirachart falaram à CNN sobre o seu filho de 29 anos que continua desaparecido CNN

Kunwong foi um dos trabalhadores tailandeses mais afortunados que conseguiu sair de Israel e voltou a reunir-se com a mulher e a filha pequena em Udon Thani.

A família de um outro jovem trabalhador tailandês, Manee Jirachart, de 29 anos, que falou anteriormente com a CNN, reiterou a esperança de que o seu filho acabasse por regressar a casa em segurança.

Manee trabalhava como empregado de limpeza num gabinete governamental no sul de Israel, perto de Gaza, há quase cinco anos, mas foi agora foi raptado e feito refém por militantes do Hamas.

Em declarações à CNN a partir da casa pintada de azul que o salário de Manee ajudou a pagar, o seu pai Chumporn fez um apelo em lágrimas.

"Não tenho palavras", disse. "Só quero o meu filho de volta".