A pessoa no chão começa a mexer-se, um militante do Hamas aparece, aponta para a pessoa, dispara e afasta-se. A pessoa pára de se mexer (aviso: imagens sensíveis)

Novo vídeo mostra espectadores de festival de música em Israel a serem mortos a tiro à queima-roupa (aviso: imagens sensíveis)

por Paul P. Murphy, Teele Rebane, Hilary Whiteman, Brad Lendon, Amanda Jackson e David Williams, CNN

Os militantes de Gaza que atacaram um festival de música que durou toda a noite no sul de Israel dispararam e mataram os festivaleiros à queima-roupa, tendo depois saqueado os seus pertences. É isso que revela um novo vídeo de uma câmara de automóvel que foi verificado pela CNN.

O vídeo começou a circular nas redes sociais no domingo e - juntamente com imagens de sequestros angustiantes do mesmo evento - tem sido analisado por famílias horrorizadas e desesperadas por notícias de entes queridos desaparecidos desde que uma série de ataques coordenados desencadeou a declaração de guerra de Israel no domingo.

As autoridades israelitas contaram pelo menos 260 corpos perto do local do festival Nova, nos arredores de Re'im, onde imagens anteriores mostravam festivaleiros despreocupados, de Israel e do estrangeiro, a dançar no deserto pouco depois do nascer do sol de sábado.

Alguns sobreviventes encontram-se entre os mais de 100 reféns que o grupo militante Hamas afirma manter em Gaza, segundo amigos e familiares que os viram em vídeos partilhados nas plataformas sociais.

O vídeo de uma câmara de automóvel verificado pela CNN dá uma ideia do terror que se viveu quando os militantes tomaram conta do festival, impedindo com força mortal alguns participantes de sair.

O primeiro vídeo começa às 9h23, de acordo com o seu código de tempo, pouco menos de três horas depois de terem sido registadas as primeiras explosões no festival Nova.

O vídeo não tem áudio, mas um militante é visto a gritar e depois a apontar a sua metralhadora a um homem que se abriga junto ao carro. Não é claro se o atirador está a disparar um tiro de aviso ou se acabou de alvejar e ferir o civil, que é depois visto a ser levado. O seu destino é desconhecido.

Um segundo indivíduo é visto no vídeo deitado no chão, na parte de trás de outro carro. A pessoa começa a mexer-se e, de repente, outro militante aparece no ecrã, aponta para a pessoa, dispara e afasta-se. A pessoa no chão pára de se mexer.

Outro vídeo da câmara de bordo, com registo de hora às 12h09, mostra dois militantes a aproximarem-se do corpo do segundo indivíduo. Reviram os bolsos da pessoa e um deles retira algo do corpo e coloca-o no seu próprio bolso de trás.

Menos de três minutos depois, os militantes tiram uma mulher da parte de trás do carro. É levada e os militantes começam a abrir a bagageira de outro carro e a deitar uma mala no chão para ser roubada.

O vídeo recomeça às 12h14, com a mulher capturada a correr de volta à vista. Com as mãos no ar, parece estar a acenar na direção do recinto do festival.

Vê-se terra e poeira a voar à medida que as balas atingem o chão à sua volta. Junto à mala vazia e à bagageira aberta, volta a abrigar-se. O seu destino é desconhecido.

Morto ao telefone com os pais

Os pais de Alexandre Look, um canadiano de 33 anos, disseram à CBC, parceira noticiosa da CNN, que estavam ao telefone com ele enquanto tentava escapar aos tiros. Look e outros procuraram abrigo num bunker sem porta durante o ataque dos militantes, disseram os seus pais.

"E depois ouvi-o dizer aos amigos: 'Eles estão a voltar. Há muitos deles. E então tudo o que ouvi foram muitos tiros, muitas balas e depois não ouvimos nada", disse a mãe de Look, Raquel Ohnona Look, à CBC.

Os pais de Look disseram que ele morreu ao tentar proteger outras pessoas dos tiros.

O cidadão canadiano Alexandre Look morreu enquanto protegia outras pessoas, disseram os seus pais. Fotografia de família

"Como um verdadeiro guerreiro, ele partiu como um herói, querendo proteger as pessoas que o acompanhavam. Alex era uma força da natureza, dotado de um carisma único e de uma generosidade sem igual", declarou o pai, Alain Haim Look, no Facebook, no sábado. "O mundo nunca mais será o mesmo sem ti. Adeus, meu filho, amo-te e olha por nós lá de cima".

François Legault, primeiro-ministro da província canadiana do Quebeque, enviou as suas condolências à família na segunda-feira.

"Os meus pensamentos estão com a família e os entes queridos do quebequense Alexandre Look, que perdeu a vida num dos ataques terroristas do Hamas em Israel", publicou Legault no X, antigo Twitter. "Estou triste com as circunstâncias dramáticas da sua morte".

Famílias à procura de crianças desaparecidas

Ricarda Louk falou pela última vez com a filha Shani quando esta lhe telefonou para o festival depois de ter ouvido os rockets e os alarmes a soar no sul de Israel.

"Ela estava a ir para o carro e havia militares junto aos carros e estavam a disparar para que as pessoas não conseguissem chegar aos carros, nem mesmo para se irem embora. E foi então que a levaram", disse Louk à CNN.

Shani Louk numa publicação do seu Instagram. Do Instagram

Imagens aéreas publicadas nas redes sociais mostraram dezenas de carros na berma da estrada, perto da entrada do recinto do festival, alguns queimados, outros sem janelas e com as portas abertas.

Mais tarde, Ricarda Louk viu um vídeo perturbador da sua filha deitada de bruços na parte de trás de uma carrinha que se dirigia para a Faixa de Gaza, um enclave costeiro isolado com quase 2 milhões de pessoas amontoadas em 140 milhas quadradas.

Um dos homens armados, que transportava um lança-granadas, tinha uma perna sobre a cintura da filha e o outro segurava-lhe um ramo das suas rastas. "Allahu Akbar", gritam eles - que significa "Deus é grande" em árabe.

Ricarda espera voltar a ver a filha, mas a situação é sombria.

"Parece muito mau, mas ainda tenho esperança. Espero que não levem os corpos para negociar. Espero que ela ainda esteja viva algures. Não temos mais nada para esperar, por isso tento acreditar", disse ela.

Tomer Shalom disse à CNN que falou pela última vez com sua filha Noam, de 20 anos, quando ela ligou do festival, assustada e chorando, por volta das 8h30 da manhã.

Shalom disse que Noam, que é paramédico, falou com um amigo ao telefone por volta das 9h15 de uma ambulância onde outro amigo estava a ser tratado por um ferimento de bala na perna. Foi a última vez que alguém teve notícias dela, disse ele.

"É incompreensível. Não se pode imaginar esta situação em que os miúdos vão dançar e divertir-se (...) e não voltam para casa", desabafou Shalom.

Pai desaparecido numa tentativa de salvamento

Mark Peretz estava ao telefone com a filha Maya, que estava no festival, quando ouviu tiros e gritos e percebeu imediatamente que "era algo maior do que pensávamos", disse o filho de Peretz, Gilad Peretz, a Anderson Cooper, da CNN.

"Quando começámos a perceber que o Hamas tinha acabado de atravessar as fronteiras... o meu pai percebeu que a minha irmã ia ser raptada em breve, por isso decidiu pegar no carro e começou a conduzir para sul", contou o filho.

Gilad Peretz disse que o seu pai chegou ao local do festival de música às 8h30 de sábado.

"Chamei-o para ver o que se passava e ouvi tiros e ele tentou dizer 'não disparem'", disse o filho, acrescentando que perdeu o contacto com o pai às 8h48.

Gilad disse que a sua irmã Maya conseguiu escapar correndo e escondendo-se nos arbustos, depois abrigou-se numa esquadra da polícia e está agora em casa. Sobre o seu pai, Gilad disse: "Ele pode ter sido raptado ou estar morto".

Escondido durante horas, e depois...

Yakov Argamani viu a sua filha pela última vez num dos vídeos de telemóvel que surgiram após o ataque de sábado.

Noa Argamani, de 25 anos, é vista a pedir ajuda na parte de trás de uma mota conduzida por militantes do Hamas no local do festival.

O pai, em lágrimas, esforçou-se por encontrar palavras para expressar o seu choque e tristeza ao ver o vídeo: "Não conseguia acreditar... não queria acreditar", disse Yakov à CNN.

Num vídeo que se tornou viral, Noa Argamani foi mostrada a ser raptada do festival

Noa estava a participar no festival com o seu namorado, Avinatan Or, que também é visto a ser levado pelos militantes.

Shlomit Marciano, amiga de infância de Noa, e que estava a ajudar a confortar a família quando falou com a CNN, disse que as mensagens de texto que receberam sugerem que os seus amigos estiveram escondidos durante horas enquanto os militantes invadiam o local do festival.

Or enviou uma mensagem de texto ao pai de Noa por volta das 10h00 para dizer que o casal estava a salvo, quase quatro horas após os primeiros relatos de um ataque. Outros amigos também enviaram mensagens de texto, implorando por ajuda, disse Marciano.

Yakov Argamani (à esquerda), Shlomit Marciano (ao centro) e Leora Argamani (à direita) disseram à CNN que estão ansiosos por saber notícias da filha e amiga desaparecida Noa Agramani. CNN

"Desde então, não houve contacto. Supomos que foram raptados aos 12 anos. Provavelmente estiveram escondidas durante três ou quatro horas a implorar por ajuda. Começaram a esconder-se depois de ouvirem os massacres e os tiros. E depois (os militantes) encontraram-nos", disse Marciano.

Agora Yakov confia na sua fé, contou Marciano.

"Ele acredita em Deus. Está a rezar para que ela esteja bem. E que ela volte para ele, para a família e para nós em segurança. Ela é a única filha deles."