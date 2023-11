A tristeza dilacerante da festa de aniversário de uma criança em Gaza

Nota do editor: Nadia AbuShaban é coordenadora de programas da start-up tecnológica Gaza Sky Geeks. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

Gaza (CNN) - Alguma vez cantou o "Parabéns a você" a uma criança sem saber se seria o seu último aniversário?

Eu já.

Nadia AbuShaban. Foto cedida por Nadia AbuShaban

No dia 29 de outubro, a minha família reuniu-se em casa de um amigo em Khan Younis, Gaza, para desejar ao meu sobrinho, Hashem, um feliz 12º aniversário.

Nós os seis estávamos ali há dias, em busca de refúgio dos ataques aéreos israelitas que, há mais de três semanas, bombardeiam o nosso bairro na cidade de Gaza, causando morte e destruição generalizadas.

O nosso estado de espírito era solene, mas decidimos festejar na mesma. Os aniversários são especiais, especialmente para as crianças, e tendo em conta tudo o que testemunharam e sofreram, achámos que era justo afirmar a vida.

Juntos, preparámos uma festa simples mas sentida. As mulheres fizeram em casa um bolo básico de ananás que necessitava de poucos ingredientes e refrigeração, uma vez que os alimentos e a eletricidade são escassos. As pipocas, uma delícia para as crianças, deram um toque extra de alegria à ocasião.

Mostrámos os nossos sorrisos, mas acompanhados de uma sensação de timidez.

Quando chegou a altura de festejar, juntámo-nos os 17 à volta da mesa da cozinha, acendemos uma vela e cantámos "Parabéns, Hashem" - mas o som era baixo e vazio, pois o medo do perigo iminente corroía-nos o coração.

Por detrás da minha câmara, vigiei pela janela, pronta para alertar toda a gente para uma luz vermelha que indicasse a aproximação de um ataque aéreo. Estava preparada para interromper os cânticos com uma ordem para "baixem-se e tapem os ouvidos!" Felizmente, nunca chegou.

Hashem lê um postal de aniversário ao lado dos seus amigos Tala e Sewar. Cortesia de Nadia AbuShaban

O momento mais precioso da celebração aconteceu quando a irmã de Hashem, Basma, e os filhos da nossa família de acolhimento - Younis, Sewar e Tala - lhe ofereceram um postal de aniversário e presentes, que prepararam coletivamente com os seus próprios artigos pessoais, porque era demasiado perigoso ir ao mercado.

As crianças simbolizaram a resiliência e a camaradagem, exemplificando como saborear os prazeres simples da vida, mesmo no meio de dificuldades.

As nossas crianças merecem uma oportunidade

Hashem é um rapaz notável, no limiar da adolescência.

É inteligente e curioso, gosta de ler e tem uma grande paixão pela aprendizagem. É hábil a jogar videojogos e tem aproveitado a Internet como uma ferramenta valiosa de educação e de ligação. Nomeadamente, fala inglês fluentemente, uma competência que desenvolveu através da sua exposição precoce ao YouTube e a outros sítios Web.

Hashem também adora a sua irmã mais nova, Basma, de 8 anos, que é a luz da sua vida.

Por mais maravilhoso que Hashem seja, preocupo-me com ele - não só com a sua segurança, mas também com o seu futuro.

Com tão poucas oportunidades em Gaza, em que é que ele se vai tornar? Que efeito terá todo este medo e violência na sua mente jovem e em desenvolvimento? Quando é que as realidades da vida aqui se vão impor? E, claro, será que ele vai viver até ao seu próximo aniversário?

"As pessoas em todo o mundo têm de compreender que as crianças de Gaza são exatamente como as deles. Estão cheias de esperança e de sonhos e merecem uma oportunidade para um futuro brilhante." Nadia AbuShaban

As pessoas em todo o mundo têm de compreender que as crianças de Gaza são como as deles. Estão cheias de esperança e de sonhos e merecem uma oportunidade para um futuro brilhante.

Apesar das adversidades que enfrentam, possuem um espírito irrefreável e uma vontade inabalável de aprender, crescer e prosperar. O seu riso pode ser temperado pelas duras realidades que enfrentam, mas a sua esperança brilha, servindo de testemunho da força do espírito humano.

Os sonhos inocentes das mentes jovens não devem ser extintos.

Mas é exatamente isso que está a acontecer em Gaza neste momento, com os ataques aéreos israelitas a choverem sobre casas, mesquitas, igrejas, escolas e hospitais. Milhares de crianças como Hashem já morreram e muitas mais estão feridas.

Segundo a organização Save the Children, o número de crianças palestinianas mortas nas últimas três semanas ultrapassou o número anual de crianças mortas em conflitos armados a nível mundial desde 2019.

É incompreensível como é que esta matança desenfreada pode continuar sem interrupção.

O desejo de Hashem

Todos sabiam qual seria o desejo de aniversário de Hashem antes de ele o fazer. Há dias que andava a dizer à família e aos amigos que ia pedir um cessar-fogo.

"Só quero paz", disse-me antes da festa.

Enquanto ele apertava os lábios e apagava a vela, eu desejava o mesmo, em silêncio.

Se a guerra acabasse e prevalecesse uma paz justa, as crianças de Gaza poderiam realizar o seu potencial, desenvolver os seus talentos e prosperar num ambiente que alimentasse os seus sonhos.

Não é isso que toda a gente quer para os seus filhos?

Tenho a certeza de que Hashem nunca esquecerá o seu 12º aniversário - o olhar inquieto da mãe; o facto de não poder convidar os amigos, que nem sequer sabe se ainda estão vivos; ou como pedimos às crianças que cantassem baixinho por respeito a todos os mártires e às suas famílias em luto.

Em breve, Hashem terá idade suficiente para compreender a gravidade da situação em Gaza e as limitações que esta colocará na sua vida.

Rezo para que esta guerra, e outras que hão-de vir, não lhe quebrem o espírito.