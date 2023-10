A última saída que resta aos habitantes de Gaza é através do Egito. Eis porque o Cairo está relutante em abri-la

O Egito está a ser cada vez mais pressionado a agir, uma vez que a vizinha Gaza está a ser atingida por ataques israelitas, após o brutal ataque do Hamas a Israel de 7 de outubro.

Na sequência dos ataques do Hamas, Israel fechou as duas passagens fronteiriças com Gaza e impôs um "cerco total" ao território, bloqueando o abastecimento de combustível, eletricidade e água.

Assim, a passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, é a única saída viável para a saída de pessoas do enclave e para a entrada de provisões.

Mas a passagem esteve fechada durante grande parte da semana passada, sem que nem os habitantes de Gaza nem os cidadãos estrangeiros pudessem atravessá-la e com toneladas de fornecimentos humanitários vitais para a população de Gaza a acumularem-se no lado egípcio da fronteira.

O posto fronteiriço de Rafah, que liga Gaza ao Egito, é visto a 10 de outubro. Said Khatib/AFP/Getty Images

Um funcionário palestiniano da fronteira disse à CNN que o Egito tinha bloqueado os portões do posto de passagem com placas de betão. O Egito negou que tenha encerrado o seu lado da passagem e disse que o lado palestiniano tinha sido danificado por repetidos ataques aéreos israelitas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, disse à CNN no sábado que a passagem estava aberta, mas que os bombardeamentos aéreos tinham tornado as estradas "inoperáveis" do lado de Gaza.

A administração norte-americana de Biden manteve conversações com Israel e o Egito para garantir a passagem segura de americanos e outros civis para fora de Gaza.

Mas o Egito, que já acolhe milhões de migrantes, está inquieto com a perspetiva de centenas de milhares de refugiados palestinianos atravessarem o seu território. Mais de dois milhões de palestinianos vivem em Gaza, um enclave costeiro densamente povoado que está sob intenso bombardeamento israelita.

Segundo as Nações Unidas, as forças armadas israelitas apelaram aos 1,1 milhões de habitantes do norte de Gaza para que evacuassem as suas casas e se deslocassem para sul, enquanto Israel reunia 300 mil reservistas na fronteira, numa aparente preparação para uma incursão terrestre.

O brutal ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, matou 1300 pessoas, o que provocou uma retaliação por parte de Israel, que matou 2329 pessoas em Gaza. À medida que os ataques se intensificam e Israel continua a cortar os fornecimentos essenciais, os grupos de defesa dos direitos humanos têm manifestado preocupação quanto a uma potencial catástrofe humanitária.

Crise humanitária aumenta com o corte do acesso a Gaza por parte de Israel

O número de pessoas deslocadas internamente em Gaza está a aumentar à medida que continuam os ataques aéreos israelitas. Com todos os pontos de passagem fechados, os fornecimentos essenciais, incluindo combustível, alimentos e água, não podem chegar ao território, deixando os residentes numa situação de extrema necessidade. Os hospitais e os residentes dependem de geradores de energia, que estão a ficar sem combustível, e o acesso à água é afetado pelos cortes de energia.

Tradução, começando em cima à esquerda e continuando na direção dos ponteiros do relógio:



Acesso proibido por Israel - a zona de pesca está limitada a 11 km a norte e a 28 km a sul.



Vedação israelita - a vedação com 60 km de comprimento é constituída por uma barreira subterrânea de betão, arame farpado, equipamento de deteção de intrusão e torres de vigia.



Passagem de Erez - a única forma de sair de Gaza é através de duas passagens designadas, embora estas só deixem passar pessoas autorizadas.



Central eléctrica de Gaza - com capacidade para gerar apenas 16% da procura de eletricidade de Gaza (2022), o enclave depende de Israel para colmatar o défice.



No interior da vedação existe uma área restrita de 300 metros, apenas acessível a agricultores.



Aeroporto Internacional de Gaza - encerrado desde 2002



Vedação egípcia - esta secção tem 12,6 km de comprimento e foi construída pelo Egito, que gere uma passagem para peões e mercadorias.



Fontes: Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, Companhia de Distribuição de Eletricidade de Gaza Gráficos: Lou Robinson e Rachel Wilson, CNN

Pessoas e bens retidos na fronteira

A circulação através da passagem de Rafah é normalmente extremamente limitada; só os habitantes de Gaza com autorização e os cidadãos estrangeiros podem utilizá-la para viajar entre Gaza e o Egito. Mas a fronteira foi efetivamente fechada nos últimos dias.

Os esforços ocidentais para reabrir a passagem e evacuar os seus cidadãos de Gaza prosseguiram durante o fim de semana, com os EUA a aconselharem os americanos que se encontram na faixa a deslocarem-se para mais perto de Rafah, caso a passagem fosse aberta, se fosse possível a sua deslocação em segurança.

Entretanto, centenas de palestinianos com passaportes estrangeiros dirigiram-se para a fronteira, mas foram deixados na rua durante horas, disse o funcionário palestiniano responsável pela fronteira no sábado.

"Infelizmente, a passagem está encerrada. Não há passagem para nenhum viajante ou detentor de residência árabe ou estrangeira ou outra", disse o funcionário à CNN.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse à CNN no domingo que o Egito estava disposto a permitir que os americanos atravessassem em Rafah, mas que um grupo deles tinha sido bloqueado pelo Hamas.

A Alqahera News, um canal de notícias local ligado ao governo, informou no sábado que as autoridades egípcias não estavam a permitir que os EUA e outros cidadãos estrangeiros utilizassem a passagem porque não tinha sido alcançado um acordo para facilitar a entrada de ajuda na faixa, citando fontes egípcias.

A CNN não conseguiu verificar as alegações de forma independente.

Entretanto, continuam a chegar ao Egito fornecimentos humanitários, à medida que prosseguem os esforços diplomáticos para levar ajuda aos palestinianos em Gaza.

Voos de ajuda da Jordânia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Organização Mundial de Saúde e Cruz Vermelha chegaram à cidade egípcia de El-Arish, a cerca de 45 quilómetros de Rafah, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal egípcia no sábado.

O Crescente Vermelho tem armazéns cheios de ajuda humanitária e o estádio de El-Arish foi preparado para receber mais ajuda, disse um funcionário do Crescente Vermelho Egípcio no sábado.

Um avião da Organização Mundial de Saúde com material médico aterrou no Egito no sábado, disse Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. No entanto, a organização ainda está à espera de acesso humanitário através da travessia.

Shoukry disse que o Egito tentou enviar ajuda humanitária para Gaza, mas não recebeu a devida autorização para o fazer.

O Egito disse no domingo que iria intensificar os seus esforços para tentar ajudar as organizações de ajuda humanitária a entregar ajuda a Gaza, à medida que a crise humanitária do território se agrava, embora uma declaração da presidência egípcia tenha dito que "a segurança nacional é uma linha vermelha e que não há compromisso na sua proteção".

"Nós compreendemos'

Durante uma cerimónia de graduação militar na quinta-feira, o Presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, comparou a situação no seu país a uma casa isolada num bairro que está a arder. E disse que os rumores de que o Egito não procura ajudar os seus vizinhos palestinianos são falsos.

"Estamos a garantir que a ajuda, seja médica ou humanitária, neste momento difícil, chegue à faixa", disse Sisi, acrescentando que "somos solidários".

Mas advertiu que a capacidade de ajuda do Egito tem limites.

"É claro que somos solidários. Mas atenção, enquanto compreendemos, temos de usar sempre a nossa mente para alcançar a paz e a segurança de uma forma que não nos custe muito", disse, acrescentando que o Egito já acolhe nove milhões de migrantes. Os maiores grupos da população migrante do país são do Sudão, Síria, Iémen e Líbia, de acordo com um relatório de 2022 da Organização Internacional para as Migrações da ONU.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito advertiu na sexta-feira contra o apelo de Israel para a evacuação, chamando-lhe "uma grave violação do direito internacional humanitário" que colocaria em perigo a vida de mais de um milhão de palestinianos.

Um funcionário oficial jordano disse à CNN na quinta-feira que os funcionários jordanos e egípcios estão a exercer "pressão diplomática e política sobre o governo israelita para permitir a passagem segura de ajuda para Gaza através da passagem de Rafah".

Mas os meios de comunicação social egípcios alertaram para a perspetiva de permitir a entrada de refugiados palestinianos no país, avisando que isso poderia deslocar à força os habitantes de Gaza para o Sinai.

Sisi fez eco desses sentimentos na quinta-feira. "Há um perigo" no que diz respeito a Gaza, disse ele - "um perigo tão grande porque significa o fim desta causa (palestiniana)... É importante que as pessoas (de Gaza) permaneçam de pé e na sua terra".

O rei Abdullah da Jordânia, que se reuniu com Blinken na sexta-feira, advertiu contra "qualquer tentativa de deslocar os palestinianos de qualquer território palestiniano ou de provocar a sua deslocação".

A grande maioria dos habitantes de Gaza são hoje refugiados palestinianos de zonas que ficaram sob controlo israelita na guerra israelo-árabe de 1948. Essa guerra marcou a criação de Israel, mas é também lamentada pelos palestinianos como a Nakba, ou "catástrofe", uma vez que mais de 700.000 palestinianos foram expulsos ou forçados a fugir das suas casas no território que é hoje Israel.

Dezenas de milhares de palestinianos refugiaram-se em Gaza, que ficou sob controlo egípcio após a guerra. Israel conquistou o território ao Egito na guerra de 1967 e começou a instalar ali judeus, mas retirou as suas tropas e os seus colonatos em 2005.