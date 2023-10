Al Jazeera confirma morte de jornalista após ataque israelita com descrição a primeira pessoa de outro colega

A Al Jazeera confirmou a morte de um jornalista no Líbano, após um ataque israelita que deixou feridos pelo menos outros seis jornalistas que estavam no local. De acordo com a agência Associated Press, que tem um fotógrafo no local, um bombardeamento lançado a partir de Israel contra o sul do Líbano atingiu uma zona onde estavam vários jornalistas.

Leia a entrada do ao minuto da Al Jazeera na íntegra:

"A nossa equipa separou-se. Eles foram para outro ponto para tentarem ter uma visão mais ampla do cenário. Eram os nossos colegas da Al Jazeera, da Reuters e AFP. Parece que uma munição de tanque teve impacto direto com eles.

Foi horrível.

A equipa estava visivelmente identificada, todos tínhamos capacetes e coletes à prova de bala a dizer “press”. Estavam num espaço aberto. Foi no cimo de um monte, um espaço aberto que toda a gente podia ver.

Dois dos nossos colegas estão no hospital. Outro colega, um amigo muito querido, perdeu a vida".

O bombardeamento aconteceu depois de uma troca de disparos na fronteira entre os dois países, com soldados israelitas e militantes do Hezbollah envolvidos.