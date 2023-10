As palavras são importantes: isto não é "resistência" ou "libertação" - é terrorismo

Nota do editor: Rachel Fish, doutorada, é conselheira especial do Presidente dos EUA para a Iniciativa contra o Antissemitismo na Universidade de Brandeis para o ensino superior e liderança no ensino básico e secundário. É co-fundadora da Boundless, uma organização sem fins lucrativos que estabelece parcerias com líderes comunitários para apoiar a educação sobre Israel e combater o ódio aos judeus. As opiniões expressas neste comentário pertencem à autora.

Para estudantes e académicos, as palavras são importantes. É por isso que isto é tão chocante

Há poucos espaços onde as palavras são mais importantes do que no ensino superior.

As palavras são as ferramentas que fomentam novas ideias, impulsionam o conhecimento e expandem o pensamento. Os académicos compreendem melhor do que a maioria que as palavras têm significado e que devemos levar esse significado a sério.

Por isso, é chocante ver tantos estudantes universitários, membros do corpo docente e administradores diminuírem deliberadamente a intenção e a motivação por detrás das palavras do Hamas e dos seus apoiantes. Pior ainda, a maioria não oferece as suas próprias palavras para condenar o terrorismo do Hamas.

Não devemos desviar os nossos olhos deste inferno. Escondermo-nos atrás de palavras para justificar o que estamos a ver não é uma opção. Isto não é "resistência" ou "libertação" - é terrorismo.

As atrocidades que foram cometidas mudarão para sempre todos os israelitas. O Hamas cometeu um pogrom que não pode ser imaginado numa sociedade moderna onde os judeus têm autodeterminação e um Estado próprio. Esta é a manifestação moderna do mal puro.

De alguma forma, isto não é evidente para algumas instituições americanas de ensino superior e para as suas organizações de estudantes, muitas das quais responderam ao terror minimizando ou mesmo defendendo a completa falta de humanidade em exibição.

Em Harvard - cuja reputação confere um dever moral particular de liderança no ensino superior - um grupo de 30 associações de estudantes emitiu uma declaração pública durante o fim de semana para dizer que "consideram o regime israelita inteiramente responsável por toda a violência que se desenrola". (Após uma intensa reação contra a declaração dos estudantes, alguns estudantes e os seus grupos tentaram distanciar-se ou dizer que não a tinham lido antes de a assinarem).

Quando a administração finalmente se pronunciou, a primeira coisa que fez foi uma declaração sem importância, assinada por 18 administradores. Não incluía uma única denúncia inequívoca do Hamas e, em vez disso, apelava à "busca da verdade em toda a sua complexidade". Só na terça-feira é que o presidente de Harvard emitiu finalmente outra declaração, dizendo: "À medida que os acontecimentos dos últimos dias continuam a repercutir-se, que não haja dúvidas de que condeno as atrocidades terroristas perpetradas pelo Hamas".

Declarações semelhantes, com palavras semelhantes às da declaração inicial de Harvard, foram emitidas noutras universidades. Temos de questionar em voz alta a sua clareza moral e por que razão não falam claramente sem equívocos.

Aqueles que não conseguem condenar estes actos deploráveis são cúmplices dos mesmos. Rachel Fish

Chegou a altura de os presidentes, administradores, reitores, diretores e doadores afirmarem que não há barreiras mentais que possam ser ultrapassadas para racionalizar a destruição e a desumanidade perpetradas pelo Hamas. Aqueles que não conseguem condenar estes actos deploráveis são cúmplices dos mesmos.

Estão a dar o exemplo aos seus alunos, que têm assistido durante décadas à criação de "whataboutisms" ["achismos"] morais por parte dos líderes e professores das suas instituições. Estes estudantes têm visto os seus professores abraçar o discurso da "descolonização" e a retórica pós-colonialista; este clima universitário torna demasiado fácil para alguns pintar Israel como o agressor imoral.

Rachel Fish

Na Universidade de Stanford, um professor foi suspenso depois de, nas palavras do comunicado da escola, ter alegadamente "chamado a atenção de alunos individuais na aula com base nas suas origens e identidades". Um líder estudantil que falou aos alunos do primeiro ano das aulas do professor no início desta semana disse ao jornal San Francisco Chronicle que o professor pediu aos alunos judeus que levantassem as mãos, separou esses alunos dos seus pertences e chamou a isso uma simulação do que os judeus estavam a fazer aos palestinianos.

O professor também terá perguntado aos alunos de onde eram, rotulando-os de "colonizadores" ou "colonizados" consoante as suas respostas, e fez comentários sobre a colonização que procuravam minimizar o Holocausto. A escola não está a identificar o professor, mas afirmou na sua declaração que "este relatório é motivo de grande preocupação" e que o professor "não está atualmente a dar aulas enquanto a universidade trabalha para apurar os factos da situação".

A retórica da "descolonização" dá um verniz académico imerecido ao desdém de alguns académicos pelo único Estado judeu do mundo, e demasiados estudantes estão claramente a acreditar nisso. Esta semana, num total embaraço para a comunidade universitária como um todo, os Estudantes Nacionais para a Justiça na Palestina convocaram um "Dia da Resistência" para celebrar uma "vitória histórica da resistência palestiniana" nos campus de todo o país.

Talvez as suas instituições devessem oferecer o reembolso das propinas a estes estudantes, uma vez que a sua educação lhes falhou claramente. A missão de uma universidade não significa nada se os seus estudantes não souberem distinguir entre o mal e o inocente, entre os crimes contra a humanidade e a obrigação moral de um Estado de proteger os seus cidadãos.

O campus universitário tornou-se um ponto de entrada para a normalização destas palavras e ideias. Igualmente assustador é o facto de se propagarem continuamente para fora do campus. Numa manifestação em Cambridge, Massachusetts, organizada por um grupo chamado BDS Boston (proponentes do movimento Boicote, Desinvestimento, Sanções), esta semana, um orador defendeu os actos de "resistência" do Hamas.

Um deles afirmou com orgulho: "A nossa resistência é a resistência da poesia e do protesto. ... A nossa é a resistência da pedra, da faca, da arma, do drone, do túnel, do rocket e, sim, do parapente!" O orador continuou: "Nenhuma libertação foi conquistada sem risco. A libertação tem um custo. Estão preparados para o pagar?"

Estas palavras são um incitamento contra todos os civis, israelitas, sionistas e judeus. Os administradores das universidades devem ter cuidado. Têm de reconhecer estas palavras, e esta desumanidade está a chegar ao seu campus, se é que ainda não chegou.

E num espaço onde as palavras são mais importantes do que tudo, poucas coisas poderiam ser mais destrutivas.