Bebé portuguesa que foi retirada da Faixa de Gaza internada no Hospital de Santa Maria

A bebé de nacionalidade portuguesa que estava na Faixa de Gaza vai passar esta noite internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde chegou depois de ter sido retirada da zona de guerra.

A CNN Portugal confirmou junto do hospital que a criança de ano e meio, que estava no local de três ataques israelitas, vai ser submetida a uma avaliação clínica, devendo depois ser internada.

A menor foi autorizada a sair da Faixa de Gaza, juntamente com os familiares, que acabaram por morrer na quarta-feira num bombardeamento que atingiu o sul do território.

Esta bebé, que fazia parte de um último grupo de cidadãos sinalizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Anteriormente o Governo tinha informado que oito cidadãos – dois nacionais e seis familiares – tinham conseguido deixar a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, que liga o território palestiniano ao Egito.

Na mesma nota, a diplomacia portuguesa especificava que a saída da menor ainda não tinha ocorrido devido a dificuldades de comunicação com os seus familiares.

Um bombardeamento no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira causou a morte de três portugueses, uma adulta e duas crianças, e dois familiares, que estavam incluídos na lista que o Governo português forneceu às autoridades para a retirada da Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 46.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 14 mil mortos, na maioria civis, e mais de 30 mil feridos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades locais, e 1,7 milhões de deslocados, segundo a ONU.