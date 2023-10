Ben, israelita, tem 22 anos. Acaba de abandonar a sua viagem de sonho pelo serviço militar

Quando Ben, de 22 anos, deixou Israel em agosto, tinha-se lançado numa viagem emocionante, planeando explorar a Ásia durante vários meses. Mal sabia ele que a sua aventura iria tomar um rumo inesperado nos Himalaias nepaleses.

Quando se preparava para embarcar numa caminhada a partir de uma aldeia de montanha, no sábado, chegou-lhe uma notícia trágica do seu país. Israel tinha sido atingida por um terrível ataque.

Agora, este jovem, que pediu para manter o seu nome de família confidencial, abandonou os seus planos de regressar a Israel como militar na reserva, servindo numa unidade de reconhecimento.

“Penso que há mais de 100 israelitas só em Katmandu que estão a tentar regressar a Israel”, disse Ben, que também é cidadão americano, à CNN num telefonema. “Só a El Al e a Emirates estão a voar”, disse.

“Muitos israelitas estão a tentar regressar a casa. Há grandes grupos de WhatsApp com milhares de pessoas a tentar regressar, mas os voos são muito caros. Já vi voos que chegam a custar 10 mil dólares”, acrescentou.

Ben foi dispensado do serviço militar obrigatório em agosto de 2022. Passou um ano a planear e a trabalhar para a sua longa viagem ao estrangeiro - um rito de passagem para muitos jovens israelitas após o período de serviço militar.

No entanto, apenas algumas semanas após o início da viagem, está a interromper a sua aventura. “Um dos meus amigos da minha unidade foi morto”, disse à CNN. “Ele tinha-se alistado para ficar mais tempo e tornar-se oficial.

“Agora somos 24 na nossa unidade e há oito de nós que estão a tentar regressar a Israel vindos da Ásia, América do Sul e Austrália”.

Ben acrescentou: “É muito difícil estar tão longe e não há muito que se possa fazer... estamos preocupados com as pessoas que lá estão e tudo o que fazemos o dia todo é ver as notícias e olhar para o telemóvel. É impossível estar longe neste momento”.