Biden dá raspanete ao "bom amigo" Netanyahu: diz que Israel “está a perder apoio” devido ao bombardeamento “indiscriminado” de civis

Joe Biden afirmou esta terça-feira que Israel “está a perder apoio” devido ao bombardeamento “indiscriminado” de civis da Faixa de Gaza e pediu ao primeiro-ministro israelita para “mudar” o Governo.

“Este é o governo mais conservador da história de Israel”, disse o presidente dos EUA, citado pela CNN Internacional, durante um evento de campanha em Washington D.C.. “Benjamin Netanyahu é um bom amigo, mas acredito que precisa de reforçar e mudar [o Governo]. Está a começar a perder apoio. O Bibi [alcunha de Netanyahu] tem uma decisão difícil para tomar”, referiu, apontando que o atual executivo de Telavive tem alguns dos membros “mais extremos” que já viu.

Biden afirmou também que o primeiro-ministro israelita “não pode descartar a criação de um Estado palestiniano no futuro” e acusou o governo de Netanyahu de não querer uma solução de dois Estados.

As palavras do líder da Casa Branca surgem após mais declarações polémicas de Benjamin Netanyahu, que disse que Israel e Estados Unidos têm divergências no que toca ao “primeiro dia pós-Hamas” na Faixa de Gaza.

Benjamin Netanyahu afirma que, ao contrário da intenção demonstrada por Washington D.C. de querer reforçar o poder da Autoridade Palestiniana, o seu governo não quer deixar que isso aconteça.

“Gostaria de clarificar a minha posição: não vou permitir que Israel repita o erro de Oslo”, disse o primeiro-ministro israelita, numa referência aos Acordos de Oslo de 1993, que estabeleceram autonomia limitada aos palestinianos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

“Gaza não será nem um ‘Hamasistão’ nem um ‘Fatah-istão’”, completou Netanyahu. A Fatah é a fação política liderada por Mahmoud Abbas, atual presidente da Autoridade Palestiniana.

O secretário-geral do Comité Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Hussein Al-Sheikh, afirmou que as declarações de Netanyahu confirmam que a guerra lançada por Israel é “contra todos os palestinianos”.

“As afirmações de Netanyahu, que equipara os Acordos de Oslo ao que aconteceu a 7 de outubro, confirma que a sua guerra é contra todos os palestinianos - e nós dizemos a Netanyahu que Oslo morreu sob o rasto dos seus blindados que estão a varrer todas as nossas cidades, aldeias e campos, de Jenin a Rafah”, escreveu Al-Sheikh na rede social X.

