Bruxelas anunciou "suspensão imediata" dos apoios à Palestina para logo a seguir a desmentir. "Colocou em causa a liderança de Von der Leyen"

Na segunda-feira, Olivér Várhely, comissário europeu para a Vizinhança e o Alargamento, anunciou nas redes sociais que a Comissão Europeia decidiu "suspender de imediato" todos os pagamentos ao abrigo do apoio destinado ao desenvolvimento da Palestina, no valor de 691 milhões de euros, como resposta aos ataques do Hamas contra Israel.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

