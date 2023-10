Cidades americanas reforçam segurança à volta de locais de culto depois dos ataques israelitas

Embora as autoridades norte-americanas garantam que não existem ameaças credíveis a nível local, várias cidades nos Estados Unidos estão a reforçar a segurança em torno dos locais de culto após o ataque em grande escala de militantes de Gaza contra Israel este sábado.

O FBI e o Departamento de Segurança Interna emitiram boletins de "preocupação com a segurança pública" no sábado para as forças policiais estaduais e locais e disseram que estão a monitorizar qualquer impacto no ambiente de ameaças domésticas dos EUA, segundo afirmou um funcionário da polícia. Até ao momento, as agências afirmaram não existirem "informações específicas atuais que indiquem uma ameaça para os Estados Unidos".

O aumento da vigilância nos EUA surge depois de os militantes de Gaza terem lançado um ataque surpresa a Israel na manhã de sábado, disparando milhares de rockets e entrando em Israel por terra, mar e ar. Israel lançou então ataques aéreos contra Gaza, enquanto as suas forças se confrontavam no terreno com os combatentes do Hamas.

Em Israel, pelo menos 300 pessoas morreram e milhares de outras ficaram feridas, segundo as autoridades. Em Gaza, pelo menos 232 palestinianos morreram e mais de 1.600 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, afirmou no sábado que não existem ameaças específicas ou credíveis contra a comunidade judaica da cidade, que alberga a maior população judaica do mundo fora de Israel.

"Dei instruções à polícia de Nova Iorque para enviar recursos adicionais às comunidades judaicas e aos locais de culto em toda a cidade, a fim de garantir que as nossas comunidades disponham dos recursos necessários para que todos se sintam seguros", declarou Adams.

Entretanto, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse que está a trabalhar com o cônsul-geral interino de Israel em Nova Iorque e com a embaixada dos EUA em Jerusalém para ajudar no regresso dos nova-iorquinos que se encontram atualmente em Israel.

E acrescentou que, por precaução, "deu instruções à polícia do Estado de Nova Iorque para trabalhar com as forças policiais locais para garantir a segurança dos espaços da comunidade judaica".

Do outro lado da fronteira estadual, o procurador-geral de Nova Jérsia também anunciou que as forças da ordem vão aumentar as patrulhas em todo o estado e apelou aos residentes para que se mantenham extremamente vigilantes.

"Embora não exista uma ameaça credível à segurança, as forças da ordem irão aumentar as patrulhas em áreas sensíveis - em particular nas casas de culto para as religiões judaica e islâmica - e tomar outras medidas por uma questão de precaução", afirmou o Procurador-Geral Matthew J. Platkin numa declaração no sábado.

O presidente da Câmara de Houston, Texas, Sylvester Turner, anunciou medidas de segurança reforçadas nas sinagogas e "noutros locais potenciais".

Na capital do país, a polícia também terá "maior visibilidade" perto de locais de culto em Washington, DC, disse o porta-voz Sean Hickman à CNN, acrescentando que "não há atualmente ameaças credíveis no Distrito".

Na Costa Oeste, o Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou que irá efetuar patrulhas adicionais nas comunidades judaica e muçulmana.

"A região de Los Angeles tem a segunda maior população judaica fora de Israel e muitas famílias estão a aguardar ansiosamente o desenrolar da situação", afirmou a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, em comunicado. "Os meus pensamentos estão com essas famílias esta manhã".

O presidente Joe Biden falou com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu no sábado e disse que Washington "condena inequivocamente este terrível ataque contra Israel pelos terroristas do Hamas a partir de Gaza".

"Deixei claro ao primeiro-ministro Netanyahu que estamos prontos para oferecer todos os meios apropriados de apoio ao governo e ao povo de Israel", disse ele.

