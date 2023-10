CNN Portugal lança emissão paralela no digital sobre a guerra Israel / Hamas

A CNN Portugal lançou esta terça-feira no digital uma emissão paralela exclusivamente dedicada à guerra entre Israel e o Hamas. Esta emissão paralela e exclusiva agrega as melhores reportagens, notícias e análises da CNN Portugal sobre o tema, sendo atualizada várias vezes ao dia.

A emissão paralela pode ser vista aqui, bem como logo à entrada no site e na app da CNN Portugal.

A CNN Portugal reforça assim a sua oferta informativa, relançando um formato único que criou no início da guerra da Rússia na Ucrânia, e que permite aos leitores e espetadores interessados especificamente nos acontecimentos sangrentos que eclodiram no sábado passado no Médio Oriente acederem diretamente à informação.

A CNN Portugal é o canal de informação líder em Portugal. #emtodasasfrentes