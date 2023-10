Como é que o Hamas obtém as suas armas? Com uma mistura de ingenuidade, de engenho e de um mentor estrangeiro

O brutal ataque do grupo militante islâmico Hamas a Israel no passado fim de semana envolveu milhares de rockets e mísseis, drones que lançam explosivos e um número incalculável de armas ligeiras e munições.

Mas o ataque foi lançado a partir do enclave de Gaza, governado pelo Hamas, uma faixa de 360 quilómetros quadrados de terra costeira mediterrânica, limitada em dois lados por Israel e num deles pelo Egipto.

É uma zona pobre, densamente povoada e com poucos recursos.

E tem estado quase completamente isolada do resto do mundo há quase 17 anos, quando o Hamas assumiu o controlo, levando Israel e o Egipto a impor um cerco rigoroso ao território, que se mantém.

Israel mantém também um bloqueio aéreo e naval a Gaza, bem como um vasto conjunto de medidas de vigilância.

O que levanta a questão: como é que o Hamas conseguiu reunir a quantidade de armamento que lhe permitiu levar a cabo ataques coordenados que causaram mais de 1.200 mortos em Israel e milhares de feridos - ao mesmo tempo que continua a lançar foguetes sobre Israel?

A resposta, segundo os especialistas, é uma combinação de astúcia, improvisação, tenacidade e um importante "benfeitor" estrangeiro.

O fator Irão

"O Hamas adquire as suas armas através do contrabando ou de construção local e recebe algum apoio militar do Irão", diz o World Factbook da CIA.

Embora os governos de Israel e dos EUA ainda não tenham encontrado qualquer papel direto do Irão nos ataques do fim de semana passado, os especialistas dizem que a República Islâmica é, desde há muito, o principal apoiante militar do Hamas, contrabandeando armas para o enclave através de túneis transfronteiriços clandestinos ou de barcos que escaparam ao bloqueio do Mediterrâneo.

"A infraestrutura de túneis do Hamas continua a ser enorme, apesar de Israel e o Egipto a degradarem regularmente", disse Bilal Saab, membro sénior e diretor do Programa de Defesa e Segurança do Instituto do Médio Oriente (MEI) em Washington.

"O Hamas recebeu armas do Irão contrabandeadas para a Faixa de Gaza através de túneis. Isto incluía frequentemente sistemas de longo alcance", afirmou Daniel Byman, membro sénior do Projeto de Ameaças Transnacionais do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

"O Irão também tem enviado ao Hamas os seus mísseis balísticos mais avançados (...) por via marítima, em componentes para construção em Gaza", disse Charles Lister, membro sénior do MEI.

Mas o Irão também tem sido um mentor, dizem os analistas.

"O Irão também ajudou o Hamas na sua produção interna, permitindo que o Hamas criasse os seus próprios arsenais", disse Byman, do CSIS.

Um alto funcionário do Hamas, baseado no Líbano, deu pormenores sobre o fabrico de armas do Hamas numa entrevista editada ao canal de notícias árabe RTArabic da Russia Today, publicada no seu sítio Web no domingo.

"Temos fábricas locais para tudo, para rockets com alcances de 250 km, 160 km, 80 km e 10 km. Temos fábricas de morteiros e dos seus projécteis. Temos fábricas de Kalashnikovs (metralhadoras) e das suas balas. Estamos a fabricar as balas com autorização dos russos. Estamos a construí-las em Gaza", disse Ali Baraka, chefe das Relações Nacionais do Hamas no Estrangeiro.

Um homem palestiniano é introduzido num túnel de contrabando sob a fronteira entre Gaza e o Egipto, no sul da Faixa de Gaza, a 11 de setembro de 2013. Mahmud Hams/AFP/Getty Images/FILE

Reciclagem

No que diz respeito a artigos de maior dimensão, Lister, do MEI, afirmou que o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão, um ramo das forças armadas iranianas que responde diretamente ao líder supremo do país, tem vindo a dar formação em armamento aos engenheiros do Hamas há quase duas décadas.

"Anos de acesso a sistemas mais avançados deram aos engenheiros do Hamas o conhecimento necessário para aumentar significativamente a sua capacidade de produção doméstica", disse Lister.

E Teerão mantém actualizada a formação dos fabricantes de armas do Hamas, acrescentou.

"Os engenheiros de mísseis e foguetes do Hamas fazem parte da rede regional do Irão, pelo que a formação e o intercâmbio frequentes no próprio Irão são parte integrante dos esforços do Irão para profissionalizar as suas forças por procuração em toda a região", disse Lister.

Mas a forma como o Hamas obtém as matérias-primas para essas armas de produção autóctone também mostra o engenho e a capacidade de ação do grupo.

Gaza não tem nenhuma das indústrias pesadas que apoiariam a produção de armas na maior parte do mundo. De acordo com o CIA Factbook, as suas principais indústrias são os têxteis, a transformação de alimentos e o mobiliário.

Mas entre as suas principais exportações está a sucata de ferro, que pode fornecer material para fabricar armas na rede de túneis sob o enclave.

E esse metal, em muitos casos, provém de combates destrutivos anteriores em Gaza, de acordo com Ahmed Fouad Alkhatib, que escreveu sobre o assunto para o Fórum Fikra do Instituto de Washington para a Política do Próximo Oriente em 2021.

Quando a infraestrutura de Gaza foi destruída em ataques aéreos israelitas, o que sobrou - chapas de metal e tubos de metal, fios elétricos - encontrou seu caminho para as oficinas de armas do Hamas, emergindo como tubos de rockets ou outros dispositivos explosivos, escreveu ele.

A reciclagem de munições israelitas não deflagradas para obter o seu material explosivo e outras peças contribui para a cadeia de abastecimento do Hamas, escreveu Alkhatib.

"A operação das FDI forneceu indiretamente ao Hamas materiais que, de outro modo, são rigorosamente controlados ou proibidos em Gaza", escreveu.

É claro que tudo isso não aconteceu da noite para o dia.

Disparar tantas munições num período tão curto como aconteceu no sábado significa que o Hamas terá estado a construir o seu arsenal, tanto por contrabando como por fabrico, durante muito tempo, disse Aaron Pilkington, analista da Força Aérea dos EUA para assuntos do Médio Oriente e candidato a doutoramento na Universidade de Denver.

Baraka, o responsável do Hamas no Líbano, disse que o grupo militante esteve a preparar o ataque do fim de semana passado há dois anos.

Ele não fez qualquer menção a um envolvimento externo no planeamento do ataque, dizendo apenas, no relatório dos meios de comunicação russos, que os aliados do Hamas "nos apoiam com armas e dinheiro. Em primeiro lugar e acima de tudo, é o Irão que nos dá dinheiro e armas".

Os analistas dizem ainda que a dimensão e o alcance dos ataques do Hamas a Israel os apanharam desprevenidos, bem como os serviços secretos israelitas e de outros países.

"É importante lembrar que disparar um monte de rockets é, na verdade, muito simples", disse Pilkington.

"O que é surpreendente (...) é a forma como se pode armazenar, deslocar, montar e disparar milhares de rockets, iludindo os serviços secretos israelitas, egípcios, sauditas, etc. É difícil perceber como é que os militantes palestinianos poderiam ter feito isto sem (...) orientação iraniana".