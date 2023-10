Como funciona a Cúpula de Ferro de Israel (com explicação e visualização)

À medida que milhares de rockets chovem sobre Israel, o país tem contado mais uma vez com o sistema Cúpula de Ferro ("Iron Dome") para proteger os seus cidadãos.

O sistema de defesa antimíssil é uma das ferramentas mais importantes do arsenal israelita e, segundo os analistas, salvou inúmeras vidas de civis durante os vários conflitos da última década. É altamente eficaz. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o sistema teve uma taxa de sucesso de 95,6% durante uma salva de foguetes disparados pela Jihad Islâmica em maio.

O desenvolvimento da Cúpula de Ferro começou em 2007. Após testes em 2008 e 2009, as suas primeiras baterias do foram instaladas em 2011. O sistema foi atualizado várias vezes desde então.

Como funciona: O sistema de defesa israelita Iron Dome

O sistema de defesa aérea móvel é composto por 10 baterias que transportam, cada uma, três a quatro lançadores de mísseis manobráveis. A sua colocação estratégica proporciona uma barreira de defesa contra rockets, morteiros e drones até 150 quilómetros quadrados de áreas povoadas e, no passado, Israel vangloriou-se de uma taxa de sucesso superior a 90%.

1. Detetar

O radar identifica a aproximação de um foguete num raio de 4 a 70 quilómetros da bateria e envia informações sobre a trajetória do foguete para o centro de comando e controlo.

2. Prever

O centro de controlo calcula o local do impacto e prevê se o foguetão vai atingir áreas habitadas.

3. Avaliar

O sistema visa os foguetes que representam a maior ameaça para as áreas urbanas e infraestruturas quando se lida com múltiplas ameaças simultâneas, ignorando os foguetes que provavelmente atingirão áreas não povoadas ou o mar.

4. Interceção

O sistema de controlo liga-se a um lançador que dispara um míssil para destruir o foguete se for considerada justificada uma interceção.

A Cúpula de Ferro foi concebida para abater os projécteis que se aproximam. Está equipada com um radar que detecta os mísseis e, em seguida, utiliza um sistema de comando e controlo que calcula rapidamente se um projétil que se aproxima representa uma ameaça ou se é provável que atinja uma área não povoada. Se o rocket representar uma ameaça, A Cúpula de Ferro dispara mísseis a partir do solo para destruir no ar.

Para quem está em terra, uma interceção direta soa como um forte estrondo e pode por vezes ser sentida a partir do solo.

Existem 10 baterias "Iron Dome" em Israel, cada uma das quais inclui três a quatro lançadores, de acordo com a Raytheon e o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. O sistema é altamente transportável e requer apenas algumas horas para ser montado, e os próprios interceptores de mísseis são altamente manobráveis. Têm 3 metros de comprimento, um diâmetro de cerca de 15 cm e pesam 90 quilogramas aquando do lançamento, segundo o grupo de análise de segurança IHS Jane's, em 2012.

Acredita-se que a ogiva carregue 11 quilos de altos explosivos, disse o IHS Jane's. O seu alcance é de 4 km a 70 km.

É importante notar que, ao contrário dos sistemas de defesa aérea concebidos para deter mísseis balísticos, a Cúpula de Ferro tem como alvo mísseis não guiados que permanecem a baixas altitudes - o tipo frequentemente disparado por grupos militantes em Gaza.

Em tempos de guerra, o custo de operação do "Iron Dome" pode aumentar rapidamente. Cada míssil custa cerca de 40 mil dólares (36 mil euros), pelo que a interceção de milhares de foguetes que se aproximam é muito dispendiosa.

O governo dos EUA gastou mais de 1,5 mil milhões de dólares (1,42 milhões de euros) no programa "Iron Dome", bem como na investigação relacionada com o mesmo. Um funcionário dos EUA disse à CNN que Israel irá provavelmente solicitar interceptores adicionais, para além de outra assistência militar de Washington, na sequência do ataque de sábado.