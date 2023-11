"Digo de peito aberto: Israel é um Estado terrorista": Erdogan

"O que está a acontecer na Cisjordânia é uma prova da intenção final de Israel": a guerra com o Hamas já "não se limita à Faixa de Gaza"

O presidente da Turquia acusou esta quarta-feira Israel de ser um “Estado terrorista”, falando em crimes de guerra e na violação do Direito Internacional em Gaza. O exército israelita continua a realizar fortes ataques na zona, nomeadamente a alguns hospitais, como aconteceu com o Al-Shifa, alegando que o Hamas está a usar estas instalações para armazenar armas.

É mais um episódio de fortes críticas por parte de Recep Tayyip Erdogan, que se tem tornado mais agressivo contra os líderes israelitas e aqueles que apoiam Telavive. Apenas dois dias antes de iniciar uma visita à Alemanha, o presidente turco disse que a campanha militar de Israel contra o Hamas inclui “os ataques mais traiçoeiros na história humana”, reiterando que tudo foi feito com apoio “ilimitado” do Ocidente.

Erdogan quer que os líderes israelitas sejam julgados no Tribunal Penal Internacional, em Haia, repetindo a visão de que o Hamas não é um grupo terrorista mas um partido político que ganhou eleições e governa a Faixa de Gaza. Uma posição que vai contra a União Europeia, o Reino Unido ou os Estados Unidos, mas também contra a de alguns Estados árabes, que também têm criticado o Hamas.

“Com os bombardeamentos selvagens a civis, [Israel] forçou-os a saírem das casas para onde se dirigiam, o que é literalmente empregar terrorismo de Estado”, disse o presidente turco no parlamento do país, acrescentando que dizia, “de peito aberto, que Israel é um Estado terrorista”.

Erdogan reiterou que os combatentes do Hamas estão a proteger as suas casas, honra e vidas perante uma ocupação levada a cabo por Israel. “Nunca nos vamos afastar da verdade só porque algumas pessoas estão desconfortáveis com isso”, acrescentou.

A viagem do presidente turco à Alemanha vai ser a primeira deslocação de Erdogan ao estrangeiro desde o começo da guerra. O governo alemão já expressou solidariedade para com Israel, ainda que pedindo contenção nas operações em Gaza. Agora tem de enfrentar um encontro com alguém bastante crítico da posição ocidental. “O Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, infelizmente continuam a ver isto ao contrário”, sublinhou Erdogan, desafiando primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a revelar se o país tem armas nucleares.

Prometendo esforços para assegurar que os colonos israelitas em território palestinianos vão ser classificados como terroristas, Erdogan disse ainda que o que está a acontecer no Médio Oriente é uma guerra entre os mundos cristão e muçulmano. Uma luta que é “um assunto de cruz e meia-lua [símbolo do Islão]”.