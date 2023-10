É um insulto para os palestinianos referir-se a estes terroristas como os nossos combatentes da liberdade. Hamas não é Gaza e Gaza não é o Hamas [opinião]

Opinião. Muitos palestinianos em Gaza odeiam o Hamas. O meu pai certamente odiava

Nota do editor: Yasmine Mohammed é autora do livro "Unveiled: How Western Liberals Empower Radical Islam" [tradução à letra: "Revelado: Como os liberais ocidentais dão poder ao Islão radical"]. É também presidente da organização sem fins lucrativos Free Hearts Free Minds (à letra, "Corações Livres, Mentes Livres"). As opiniões expressas neste artigo são da sua inteira responsabilidade.

Quando o meu pai, que nasceu e cresceu em Gaza, ainda era vivo, falava frequentemente contra o Hamas, chamando-lhe em todo o lado a cara feia da luta palestiniana.

Desde o ataque do Hamas a Israel, ao ler post após post nas redes sociais referindo-se ao Hamas como combatentes da liberdade envolvidos na resistência anti-colonial, fiquei espantada com o peso devastador desta mentira. É um insulto para os palestinianos referir-se a estes terroristas como os nossos combatentes da liberdade.

Às mãos do Hamas, o povo judeu tem sofrido horrores nunca vistos desde o Holocausto. E, tal como os nazis, o Hamas não vê o povo judeu como seres humanos. De acordo com o seu pacto de 1988, todos os judeus devem ser erradicados da terra. O seu objetivo não é o genocídio do povo judeu em Israel; o seu objetivo é o genocídio de todo o povo judeu neste planeta, ponto final.

O meu pai odiava o facto de o Hamas ter dominado a conversa e se ter posicionado como o rosto de Gaza em todo o mundo. O meu pai nasceu e cresceu na Faixa de Gaza e viveu lá até ir para o Egipto para frequentar a universidade. Embora tenha saído do Egipto para São Francisco e, mais tarde, se tenha mudado para Montreal, levou sempre Gaza no coração.

Ele tinha uma página no Facebook e um canal no YouTube dedicados a partilhar imagens e vídeos de uma Gaza antes de ser invadida por terroristas. Não havia nada que ele odiasse mais do que o Hamas. Nas palavras que publicou nas redes sociais: "Que Deus amaldiçoe a Irmandade Muçulmana e o Hamas, só nos trouxeram atraso nas nossas sociedades árabes".

Ele não ficava surpreendido ao ver os massacres de famílias, de bebés, de idosos pelo Hamas, porque já conhecia a sua brutalidade. Tal como muitas pessoas de Gaza, o meu pai sabia que, se falássemos contra estes opressores tirânicos, éramos rapidamente abatidos. E a nossa família também, para não variar. O Hamas nunca se esquivou à violência.

Colocar todos os habitantes de Gaza no mesmo saco com o Hamas é um insulto grave - um insulto que pessoas de ambos os lados do espectro político estão a cometer.

Muitas pessoas da esquerda, por exemplo, confundem o Hamas com todos os palestinianos e depois consideram-nos a todos oprimidos - o grupo minoritário, as vítimas, os sitiados. O Hamas está satisfeito com esta perspetiva errónea e confusa, porque lhe permite esconder-se sob a égide da "opressão" para justificar a sua violência. Preferia, evidentemente, ser visto como um combatente da liberdade do que como um terrorista.

Entre a extrema-direita, muitas pessoas estão a confundir os palestinianos com o Hamas para justificar o arrasar de Gaza. De acordo com essa linha de pensamento, enquanto cortar a energia e a água aos civis viola o direito internacional, cortar a água e a eletricidade aos terroristas justifica-se.

A verdade é que o Hamas não é Gaza, e Gaza não é o Hamas. Gaza é uma área de terra com pessoas que estão a tentar fazer o melhor que podem para sobreviver em circunstâncias abismais. Os habitantes de Gaza são apenas seres humanos, tal como os seus vizinhos israelitas. Querem viver num ambiente pacífico onde não tenham de se preocupar com a segurança dos seus filhos. Embora muitos habitantes de Gaza digam que apoiam o Hamas, uma sondagem realizada em julho mostrou que 50% dos habitantes de Gaza concordam que "o Hamas deve deixar de apelar à destruição de Israel e, em vez disso, aceitar uma solução permanente de dois Estados baseada nas fronteiras de 1967".

O Hamas está ao lado da Al Qaeda e do ISIS na perpetuação de ataques terroristas mortais contra civis. Considero que Israel tem todo o direito de proteger o seu povo de um grupo terrorista cruel, violento e feio. A história judaica é muito complicada, com geração após geração a ter de enfrentar vários grupos que querem erradicar a população judaica.

É claro que estou desolada com o facto de os habitantes de Gaza terem agora de pagar o preço da depravação do Hamas. É brutal e horrível. A guerra é sempre assim. Também foi brutal e horrível quando a Al Qaeda foi responsável pela perda de tantas vidas iraquianas ou quando o ISIS foi responsável pela perda de tantas vidas sírias.

Infelizmente, o Hamas irá provavelmente continuar a sua destruição. O seu financiamento continuará a vir do Irão, embora talvez tenha de mudar de nome. Tal como a mítica Hidra, crescer-lhe-ão duas cabeças quando esta lhe for cortada. Os habitantes de Gaza é que nunca recuperarão. São os habitantes de Gaza que terão de desistir do seu sonho de uma pátria para sempre.

Se quisermos ajudar os habitantes de Gaza, não é possível associá-los a um grupo terrorista. Em vez disso, pode ajudá-los a sair da tirania do Hamas. Partilhe as vozes dos palestinianos amantes da paz, como o ativista Bassem Eid. Elevar as palavras de políticos seculares que não usam a religião para semear a divisão e encorajar o ódio ao outro.

Receio que nenhum de nós chegue a ver Gaza como um Estado independente, livre das garras dos terroristas. Nunca verei os dois edifícios da minha família que o meu pai queria tão desesperadamente que eu visitasse. Provavelmente não ficarão de pé. Provavelmente, nunca verei as suas queridas oliveiras. Elas regressarão à terra, como ele regressou.

Podia ter sido tão diferente.

A ignorância e o fanatismo religioso destruíram qualquer hipótese que Gaza pudesse ter. Felizmente, o meu pai morreu a pensar que um dia o seu sonho de libertar a sua terra natal das garras do Hamas, para que o povo de Gaza pudesse respirar e florescer, poderia ser realizado. Não teve de suportar o desgosto de ver a realidade que se está a viver hoje.

Quando o meu pai morreu, lamentei sobretudo pelo que a minha relação com ele poderia ter sido. Agora estou de luto pelo que poderia ter sido para a sua terra natal.