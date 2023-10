Estados Unidos tentam determinar a associação do Irão ao ataque a Israel

A administração Biden ainda não encontrou uma prova que ligue diretamente o Irão ao planeamento e execução do ataque a Israel este fim de semana, disseram à CNN funcionários norte-americanos no domingo.

No entanto, não há como negar a história de ajuda do Irão ao Hamas, disseram as autoridades.

"É claro que o Irão está envolvido", disse um funcionário dos EUA à CNN. "Há anos que apoiam o Hamas e o Hezbollah".

Imediatamente após o ataque, altos funcionários norte-americanos afirmaram que era demasiado cedo para determinar se o Irão tinha um papel direto no planeamento e apoio ao ataque do Hamas. "É cedo" e é uma questão de interesse direto a determinar, disse um alto funcionário.

Mas as autoridades começam a dizer que as ligações bem estabelecidas do Irão ao Hamas significam que é provável que o Irão tenha ajudado a treinar e a financiar os esforços que levaram ao ataque deste fim de semana.

"Os laços estreitos do Irão com o Hamas e o apoio financeiro e operacional fazem com que seja provável que o Irão tenha tido um papel neste caso", disse à CNN um senador democrata, que deveria receber uma informação confidencial na segunda-feira.

Mas, por enquanto, as autoridades norte-americanas dizem que não há informações que estabeleçam uma ligação direta.

Uma fonte do Congresso disse que, dada a sofisticação do ataque, o Irão teria tido um papel importante, uma vez que o Hamas não tem capacidade para comprar armas a esta escala. A questão que se coloca agora é: até que ponto o Irão desempenhou um papel.

Outra questão fundamental é saber como é que o Hamas coordenou e reuniu as pessoas e o armamento necessários para executar a operação, sem ser detectado pelos principais serviços de informação do Médio Oriente e do Ocidente, incluindo os israelitas.

"Neste caso específico, ainda não vimos provas de que o Irão dirigiu ou esteve por detrás deste ataque em particular", disse o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken no programa "State of the Union" da CNN, no domingo. No programa "Meet the Press" da NBC, acrescentou: "É algo que estamos a analisar com muito cuidado e temos de ver até onde vão os factos".

Embora a administração tenha rejeitado as críticas de que um recente acordo de descongelamento de milhares de milhões de dólares em fundos iranianos estivesse relacionado com o ataque, Blinken foi mais circunspeto quanto à possibilidade de o acordo ter libertado o Irão para gastar outro dinheiro, observando que o Irão há muito que apoia o terrorismo.

"O Irão, infelizmente, sempre utilizou e concentrou os seus fundos no apoio ao terrorismo, no apoio a grupos como o Hamas. E fê-lo quando houve sanções; fê-lo quando não houve sanções. E sempre deu prioridade a isso", disse ele no programa "Meet the Press".