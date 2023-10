Estava ao telefone com a filha quando ela foi morta pelo Hamas a proteger o neto

"Não temos para onde ir": palestinianos comuns vivem com medo à medida que Israel retalia contra o Hamas

Ilan Troen contou à CNN, nesta segunda-feira, que estava ao telefone com a sua filha, Deborah Matias, no momento em que esta foi morta ao proteger o seu neto de 16 anos dos tiros do Hamas, este fim de semana.

"Estávamos ao telefone com Deborah quando ela foi morta", disse Troen, professor emérito da Universidade de Brandeis. O genro de Troen, Schlomi Matias, também foi morto, disse enquanto falava à CNN de Be'er Sheva, Israel.

"Estivemos todo o dia ao telefone com o nosso neto, Rotem, que se deitou primeiro debaixo do corpo dela e depois encontrou um lugar para fugir debaixo de um cobertor numa lavandaria", acrescentou, indicando que o neto ficou ferido mas vai sobreviver.

"Disseram-lhe para não falar e, por conseguinte, para se esconder e utilizar as mensagens de texto", contou Troen. "Quando foi resgatado, tinha 4% da bateria".

"A violência do disparo foi suportada pela sua mãe", lamentou Troen, recordando a sua falecida filha como "cheia de luz e vida".

"Ela, em vez de se tornar cientista ou médica, disse-me um dia: 'Pai, tenho de fazer música, porque está na minha alma'", recordou Troen.

Deborah Matias frequentou o Berkeley College of Music em Boston, nos Estados Unidos, bem como a Rimon School of Music em Telavive, onde conheceu o marido.

Não é claro se os membros da família de Troen tinham cidadania americana.