Exclusivo: análise de imagens de satélite pela CNN com o auxílio de IA mostra um novo mapa da destruição em Gaza

Foram destruídas grandes áreas de edifícios em redor da Cidade de Gaza, Beit Lahya e Beit Hanoun. Uma grande parte dos danos que a CNN conseguiu confirmar situa-se no norte de Gaza.

Centenas de crateras foram também identificadas no norte de Gaza.

A CNN conseguiu identificar as áreas de destruição em Gaza através de imagens de satélite da Planet Labs, e trabalhando com a Synthetaic - uma empresa que utiliza IA para identificar e classificar dados, incluindo imagens de satélite.

Utilizando imagens de toda a Faixa de Gaza do Planet Labs, a Synthetaic está a analisá-las e a compará-las através do seu sistema proprietário de Categorização Automática Rápida de Imagens (RAIC), orientado para a IA, procurando destruição como edifícios danificados e destruídos, bem como crateras de impacto. Com a ajuda do que a RAIC identificou como destruição, a CNN está a pegar nas imagens do Planet Labs e a fazer a sua própria análise para confirmar a destruição de forma independente.

O resultado é um retrato instantâneo da destruição que ocorreu em Gaza.

A análise da CNN continua e espera-se que identifique outras áreas de destruição em Gaza, especialmente à medida que as Forças de Defesa de Israel continuam a expandir as suas operações terrestres no território. Esta análise também difere da análise anterior da CNN, que utilizou o radar de abertura sintética Sentinel-1 para determinar danos.

É impossível ter um mapa completo e abrangente da destruição em Gaza sem um levantamento no terreno.

