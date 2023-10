"Família desesperada". Mais cinco reféns do Hamas, entre os quais três menores, pedem com urgência nacionalidade portuguesa

Nacionalidade portuguesa pode salvar refém do Hamas? Sim: “O Hamas quer colocar o ónus da maldade em Israel”. Não: “O que o Hamas diz não tem qualquer validade”

Há três portugueses reféns do Hamas (um deles em processo de urgência para ter nacionalidade)

Há mais cinco cidadãos israelitas reféns do Hamas que estão a tentar obter a nacionalidade portuguesa, confirmou a Comunidade Israelita do Porto (CIP) à CNN Portugal.

Dror Or, de 48 anos, foi raptado pelos combatentes pró-Palestina conjuntamente com os seus dois filhos, Alma e Noam, de 13 e 16 anos, depois de a sua mulher ter sido “brutalmente assassinada”.

Além disso, a irmã deste homem, Dana Or, também foi raptada, tal como o filho desta, Liam Or, de 16 anos.

A CIP garante que, tanto Dror como Dana iniciaram o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa há 18 meses, deixando um apelo às autoridades portuguesas. “Informamos Sua Excelência o Presidente da República que a família desesperada pede que seja rapidamente concedida a nacionalidade aos dois irmãos, bem como aos três menores: Alma, Noam e Liam”, lê-se no comunicado.

A CNN Portugal obteve duas fotografias do cativeiro onde se encontra Liam Or, não tendo sido possível localizar o paradeiro do israelita que é descendente de sefarditas.

Recorde-se que há uma mediação internacional para que o Hamas liberte os cerca de 50 reféns com dupla nacionalidade, sendo que entre eles estão três israelitas com dupla nacionalidade portuguesa. Um deles é Ofer Calderon, cuja dupla nacionalidade foi concedida após um pedido de urgência.

Além dos cidadãos raptados que têm ligações a Portugal, a CIP refere ainda a existência de reféns das seguintes nacionalidades: Estados Unidos (10), Argentina (6), Alemanha (6), Rússia (4), Ucrânia (3), Espanha (2), Reino Unido (2), França (2), Países Baixos (2), Brasil (2), Polónia (1), Azerbaijão (1), África do Sul (1), Canadá (1) e Chile (1).

Estes cidadãos estão entre os 220 reféns confirmados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), sendo que os governos de Estados Unidos e Catar estão a tentar negociar a libertação dos 50 reféns que têm dupla nacionalidade, como é o caso dos portugueses.

A CIP refere que há ainda a confirmação de nove portugueses mortos, sendo que um outro cidadão que estava a tentar obter nacionalidade portuguesa também foi assassinado por combatentes do Hamas.

“Cada pedido de nacionalidade portuguesa é um caso individual e está a ser tratado de forma individual e, portanto, não há nenhuma decisão genérica sobre essa matéria, mas é evidente que, atendendo às circunstâncias, há uma grande urgência no processo”, disse o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sobre o caso de Ofer Calderon.

A CNN Portugal contactou o Ministério da Justiça para saber em que ponto está o processo destes outros cinco cidadãos, mas até ao momento da publicação desta notícia não obteve resposta.