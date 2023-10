Gaza explicada: o que saber sobre o enclave

Israel está a preparar-se para a próxima fase da sua guerra contra o Hamas, na sequência dos brutais ataques do grupo militante palestiniano a 7 de outubro, que mataram 1.400 pessoas.

Após uma semana de ataques aéreos sem precedentes na Faixa de Gaza, que mataram pelo menos 2.450 pessoas, Israel está a reunir tropas e equipamento militar na sua fronteira com o enclave controlado pelo Hamas e avisou cerca de 1,1 milhões de pessoas na metade norte da faixa para evacuarem, de acordo com as Nações Unidas.

Israel apela à evacuação do norte de Gaza

O exército israelita ordenou a 1,1 milhões de pessoas que abandonassem o norte de Gaza, incluindo a cidade de Gaza, e se deslocassem para o sul da faixa, segundo as Nações Unidas, que afirmaram que a ordem causaria "consequências humanitárias devastadoras".

Fontes: Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Forças de Defesa de Israel Gráficos: Henrik Pettersson e Renée Rigdon, CNN

O que é Gaza?

Gaza é uma estreita faixa de terra, com apenas cerca de 40 quilómetros de comprimento e 11 de largura.

A oeste encontra-se o Mar Mediterrâneo, a norte e a leste Israel e a sul o Egipto.

É um dos dois territórios palestinianos, sendo o outro a Cisjordânia, ocupada por Israel, que faz fronteira com a Jordânia.

Quem vive lá?

Cerca de dois milhões de pessoas estão amontoadas no território de 365 quilómetros quadrados. A esmagadora maioria das pessoas é jovem, com 50% da população com menos de 18 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Quase todos os habitantes de Gaza - 98-99% - são muçulmanos, de acordo com o CIA World Factbook, sendo a maioria dos restantes cristãos.

Mais de 1 milhão de habitantes de Gaza são refugiados, com oito campos de refugiados palestinianos reconhecidos, de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados, que presta assistência aos palestinianos.

Fonte: Demographia Áreas Urbanas Mundiais, 2023 Nota: A Demographia avalia a densidade populacional através da análise das "áreas urbanas construídas", que considera a área urbana de uma cidade sem ter em conta as suas fronteiras políticas ou administrativas. A análise da Demographia inclui áreas urbanas com uma população superior a 500.000 habitantes. Gráfico: Amy O'Kruk, CNN

Qual é a história de Gaza?

Habitada há milhares de anos, Gaza foi muitas coisas: uma base egípcia, uma cidade real para os filisteus e o local onde o hebreu Sansão, traído por Dalila, encontrou a sua morte.

Fez parte do Império Otomano durante a maior parte do período entre o século XVI e o início do século XX, até que a Grã-Bretanha assumiu o controlo da área de Gaza após a Primeira Guerra Mundial.

A mais recente disputa pela terra começou no final da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus que fugiam da perseguição viajaram da Europa em busca de refúgio após os horrores do Holocausto.

Em 1947, a ONU criou um plano para dividir o então Mandato Britânico da Palestina em duas terras, uma para os judeus e outra para o povo árabe. David Ben Gurion, o fundador de Israel, proclamou a criação do Estado de Israel em 1948. Mais de 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos, tendo sido negado o regresso à maioria.

Depois de Israel ter declarado a independência, o Egipto atacou Israel através da Faixa de Gaza. Israel venceu, mas Gaza permaneceu sob o controlo do Egipto e a região assistiu a um afluxo de refugiados palestinianos de Israel. Impossibilitados de emigrar para o Egipto e não autorizados a regressar às suas antigas casas em Israel, muitos viviam em condições de extrema pobreza.

Em 1967, eclodiu uma guerra entre Israel, o Egipto, a Jordânia e a Síria. Durante o conflito, que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias, Israel apoderou-se de Gaza e manteve-a durante quase 40 anos, até 2005, altura em que retirou as suas tropas e colonos.

Desde então, têm-se desencadeado regularmente hostilidades entre Israel e facções palestinianas, incluindo o Hamas.

Quem controla atualmente Gaza?

Em 2006, o Hamas obteve uma vitória esmagadora nas eleições legislativas palestinianas - as últimas que se realizaram em Gaza.

O Hamas é uma organização islamista com uma ala militar que se formou em 1987, a partir da Irmandade Muçulmana, um grupo islamista sunita fundado no final da década de 1920 no Egipto.

O grupo considera que Israel é um Estado ilegítimo e uma potência ocupante em Gaza. Ao contrário de outros grupos palestinianos, como a Autoridade Palestiniana, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel.

O grupo reivindicou a responsabilidade por muitos ataques contra Israel ao longo dos anos e foi designado como organização terrorista por países como os Estados Unidos, a União Europeia e Israel. A última guerra entre o Hamas e Israel foi em 2021, que durou 11 dias e matou pelo menos 250 pessoas em Gaza e 13 em Israel.

Um dos maiores financiadores do grupo é o Irão, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA, que afirmou num relatório de 2021 que o Irão fornece cerca de 100 milhões de dólares por ano ao Hamas, entre outros "grupos terroristas palestinianos". O grupo também recebe armas e treino do Irão, bem como alguns fundos que são levantados nos países árabes do Golfo, segundo o Departamento de Estado dos EUA.

Quando começou o bloqueio de Israel?

Apesar de Israel se ter retirado de Gaza, desde 2007 mantém um controlo apertado sobre o território através de um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo. Durante quase 17 anos, Gaza esteve quase totalmente isolada do resto do mundo, com severas restrições à circulação de bens e pessoas.

O bloqueio tem sido ferozmente criticado por organismos internacionais, incluindo a ONU, que afirmou num relatório de 2022 que as restrições tiveram um "profundo impacto" nas condições de vida em Gaza e "minaram a economia de Gaza, resultando em elevado desemprego, insegurança alimentar e dependência de ajuda".

Israel afirmou que o bloqueio é vital para proteger os seus cidadãos do Hamas.

"Israel temia que, sem o bloqueio, o Hamas tivesse uma abordagem mais fácil para contrabandear armas, para se armar", disse Bilal Saab, membro sénior e diretor fundador do programa de defesa e segurança do Instituto do Médio Oriente.

Embora, disse ele à CNN, "francamente, não tem feito um trabalho muito bom, dada a enorme infraestrutura de túneis que a organização construiu ao longo dos anos".

Como são as condições de vida?

Mesmo antes dos ataques do Hamas e da retaliação de Israel contra Gaza, as condições de vida no enclave eram terríveis.

A Human Rights Watch apelidou o território de "prisão a céu aberto" - os habitantes de Gaza têm acesso limitado aos cuidados de saúde, à educação e às oportunidades económicas.

Os níveis de desemprego são dos mais elevados do mundo, com quase metade da população desempregada, de acordo com dados da ONU de 2022. Mais de 80% da população vive na pobreza. "Durante pelo menos a última década e meia, a situação socioeconómica em Gaza tem estado em declínio constante", afirmou a UNRWA em agosto.

"Além dos números, os profissionais de saúde mental em Gaza descrevem uma crise que passa despercebida", afirmou Tania Hary, directora executiva da Gisha, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos que se dedica à liberdade de circulação dos palestinianos.

Ainda há esperança, disse Hary à CNN: "Apesar destas estatísticas desastrosas, Gaza também tem oito universidades e várias outras faculdades, uma indústria transformadora pequena mas laboriosa, empresários em vários domínios e agricultores inovadores e resistentes".

No entanto, as condições tornaram-se exponencialmente piores desde que Israel declarou um "cerco total" ao enclave em retaliação aos ataques do Hamas, retendo fornecimentos essenciais de alimentos, combustível e água.

A vida tornou-se ainda mais perigosa para os 1,1 milhões de habitantes de Gaza que vivem no norte do enclave na sexta-feira, quando Israel lhes disse para evacuarem para sul, levando os trabalhadores humanitários a alertar para uma "catástrofe total".

O Programa Alimentar Mundial da ONU avisou no domingo que estava a "ficar sem provisões" para ajudar as pessoas em Gaza. Os voos de ajuda humanitária chegaram ao Egipto perto da passagem de Rafah, na fronteira sul de Gaza, mas até agora não chegaram ao enclave.

Entretanto, o número de mortos continua a aumentar. O número de mortos nos bombardeamentos desta semana no enclave é superior ao registado durante as seis semanas de guerra entre Israel e o Hamas em 2014.

Crise humanitária aumenta com o isolamento de Gaza por Israel

O número de pessoas deslocadas internamente em Gaza está a aumentar à medida que prosseguem os ataques aéreos israelitas. Com todos os pontos de passagem fechados, os fornecimentos essenciais, incluindo combustível, alimentos e água, não podem chegar ao território, deixando os residentes numa situação de extrema necessidade. Os hospitais e os residentes dependem de geradores de energia, que estão a ficar sem combustível, e o acesso à água é afetado pelos cortes de energia.