Gaza. Recém-nascidos retirados das incubadoras estão a ser embrulhados em papel de alumínio para continuarem vivos

Os bebés prematuros do maior hospital de Gaza estão a ser embrulhados em papel de alumínio e colocados ao lado de água quente, numa tentativa desesperada para os manter vivos, alertou o diretor do hospital, numa altura em que o fogo israelita continua a bombardear as ruas circundantes e as reservas de combustível que ainda restam se esgotam, deixando as instalações incapazes de funcionar.

Os funcionários do hospital Al-Shifa lutaram para manter os recém-nascidos vivos depois de as reservas de oxigénio se terem esgotado e de terem sido obrigados a transportar os bebés à mão das incubadoras da unidade neonatal para outra parte do hospital.

"Estive com eles há pouco tempo. Agora estão expostos, porque os tirámos das incubadoras. Embrulhamo-los em papel de alumínio e colocamos água quente junto deles para os aquecermos", disse o diretor do centro médico, Dr. Muhammad Abu Salmiya, à Al-Araby TV no domingo.

As imagens mostram vários bebés recém-nascidos que foram retirados das incubadoras do hospital, agrupados e colocados numa mesma cama.

O médico disse que várias crianças morreram na unidade de cuidados intensivos e no berçário durante o último dia, num contexto de bombardeamento e bloqueio contínuos de Israel a Gaza, um território já de si empobrecido e densamente povoado, na sequência do ataque de 7 de outubro ao seu território por militantes do Hamas.

Os ataques aéreos israelitas já mataram mais de 11 mil pessoas, de acordo com as autoridades sanitárias palestinianas, e o bloqueio aos combustíveis provocou uma crise humanitária cada vez mais profunda, com o encerramento de hospitais, sistemas de abastecimento de água, padarias e outros serviços dependentes da eletricidade.

As condições em Al-Shifa deterioraram-se até ficarem numa situação "catastrófica" durante o fim de semana, uma vez que o pessoal, os doentes e milhares de residentes que se encontravam em abrigos ficaram presos no interior devido aos violentos combates, segundo as agências de ajuda humanitária e os responsáveis pela saúde do Hamas, embora Israel insista que as pessoas podem sair do hospital em segurança, seguindo um corredor de evacuação para leste do complexo.

No interior do hospital, nenhuma das salas de operações está a funcionar devido à falta de eletricidade, disse Abu Salmiya, acrescentando que "quem precisa de ser operado morre e não podemos fazer nada por ele".

Imagem da Maxar Technologies mostra o hospital al-Shifa e arredores na Cidade de Gaza, sábado, 11 de novembro de 2023. Imagem de satélite 2023 Maxar Technologies via AP

"As salas de operações estão completamente fora de serviço, e agora os feridos vêm ter connosco e não podemos dar-lhes mais do que os primeiros socorros", disse.

Al-Shifa está longe de ser o único. No domingo, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano anunciou que o Hospital Al-Quds, outra grande instalação na cidade de Gaza, está agora fora de serviço.

O PRCS disse que o hospital - o segundo maior de Gaza - "deixou de estar operacional". Esta cessação de serviços deve-se ao esgotamento do combustível disponível e à falta de eletricidade".

Trabalhar à luz das velas

Um jornalista freelance no interior de Al-Shifa descreveu dezenas de corpos ainda por enterrar, ambulâncias que não conseguiram recolher os feridos e sistemas de suporte de vida que não têm eletricidade para funcionar. Os médicos estão a trabalhar à luz das velas, a comida está a ser racionada e as pessoas no interior estão a começar a beber água canalizada, disse o jornalista.

Um porta-voz militar israelita disse à CNN que as suas forças estavam envolvidas em "combates intensos e contínuos" contra o Hamas nas imediações do complexo hospitalar, mas negou ter disparado contra o centro médico do norte de Gaza e rejeitou as sugestões de que o hospital está cercado.

As forças armadas israelitas afirmaram anteriormente que o Hamas se está a instalar em infraestruturas civis e que atacará o Hamas "sempre que necessário". Também acusou o Hamas de utilizar os hospitais como cobertura - uma acusação que os médicos do Al-Shifa e o grupo militante negam.

Entretanto, milhares de palestinianos, feridos ou deslocados devido à escalada da guerra de Israel contra o Hamas, enchem as suas enfermarias, procurando abrigo da barragem aparentemente interminável de ataques aéreos israelitas.

O porta-voz do Ministério, Ashraf al-Qidra, disse que o complexo Al Shifa estava "fora de serviço" depois de ter sido repetidamente alvo de fogo israelita e que a "unidade de cuidados intensivos, o departamento pediátrico e os aparelhos de oxigénio deixaram de funcionar".

O operador de câmara palestiniano Mohammed Alaloul, da agência turca Anadolu, segura o corpo amortalhado de um dos seus filhos. A criança foi morta num ataque israelita ao campo de refugiados de Al-Maghazi em Deir Balah, situado no centro da Faixa de Gaza, no 29.º conflito israelo-palestiniano, a 5 de novembro de 2023. A cena sombria desenrola-se em frente ao hospital al-Quds, na mesma cidade. Foto de Mohammed Zaanoun / Middle East Images / Middle East Images via AFP

A Organização Mundial de Saúde afirma que o Al-Shifa está sem eletricidade há três dias. "Lamentavelmente, o hospital já não está a funcionar como hospital", afirmou.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse numa entrevista à CNN no domingo que "não há razão" para que os doentes não possam ser evacuados de Al-Shifa. Netanyahu disse à CNN que Israel está a ajudar os pacientes através da criação de corredores seguros no terreno e afirmou que "cerca de 100" já foram evacuados do hospital.

A CNN não pode verificar de forma independente se alguma pessoa conseguiu ser evacuada e o diretor do hospital disse que as pessoas têm medo de sair.

Os apelos internacionais para um cessar-fogo continuam a aumentar à medida que os líderes mundiais pressionam Israel sobre o número crescente de mortos entre os civis e que grandes multidões se reúnem em cidades de todo o mundo para protestos pró-palestinianos. Mas Netanyahu reiterou à CNN, no domingo, que a única interrupção dos combates que aceitaria seria "aquela em que os nossos reféns fossem libertados".

Os militares israelitas estimam que o Hamas mantém 240 reféns em Gaza, incluindo homens, mulheres e crianças civis. O grupo militante libertou apenas quatro reféns - duas mulheres israelitas idosas e uma mãe e uma filha americanas - enquanto as forças israelitas afirmaram ter resgatado um soldado israelita.

"Se estão a falar em parar os combates, é exatamente isso que o Hamas quer", disse Netanyahu, argumentando que o Hamas utilizaria essas pausas prolongadas para reabastecer os seus abastecimentos. "O Hamas quer uma série interminável de pausas que basicamente dissipam a batalha contra eles", disse.

O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse num briefing à imprensa que as tropas israelitas continuaram no domingo a sua operação terrestre em Gaza, entrando mais profundamente na cidade de Gaza. As forças de infantaria e de engenharia de combate chegaram aos arredores do campo de refugiados de al-Shati em Gaza, disse Hagari, que fica perto do hospital Al-Shifa. Enquanto as forças do exército, em coordenação com a Marinha, invadiram a área da marina de Gaza e estão atualmente nas áreas a leste.

Disputa sobre a oferta de combustível

Os militares israelitas afirmaram ter colocado 300 litros de combustível à entrada do complexo hospitalar Al-Shifa no domingo, mas o Hamas impediu o hospital de o receber.

Abu Salmiya, o diretor do hospital, disse à Al-Araby TV que os funcionários israelitas lhe tinham efetivamente telefonado para oferecer o combustível - que, segundo ele, forneceria energia para fazer funcionar os geradores durante apenas trinta minutos - mas que os funcionários tinham tido demasiado medo para o ir buscar.

As IDF divulgaram um vídeo que, segundo elas, mostrava os soldados a entregar os bidões num local junto à entrada do hospital. Também divulgou uma gravação áudio, supostamente de um funcionário do hospital acusando um dirigente do Hamas no Ministério da Saúde de se recusar a permitir a recolha.

Abu Salmiya disse que foi a presença de tanques israelitas que impediu a recolha.

"É claro que a minha equipa de paramédicos tinha muito medo de sair", disse ele, acrescentando: "Queremos cada gota de combustível, mas eu disse (à IDF) que deveria ser enviada através da Cruz Vermelha Internacional ou de qualquer instituição internacional".

O Hamas rejeitou as alegações e disse que a entrega de combustível israelita era uma manobra de propaganda.

Abeer Salman, Kareem El Damanhoury, Kareem Khadder, Jonny Hallam, Jomana Karadsheh, Niamh Kennedy, Tamar Michaelis, Heather Chen e Manveena Suri contribuíram para esta reportagem da CNN.