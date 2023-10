Guerra de Israel contra o Hamas causará amplas e profundas ondas de choque político

Israel parece ter parado com a tática militar do "roof knocking". Eis o que significa e porque é importante

Acontecimentos cataclísmicos como o ataque do Hamas a Israel provocam profundos choques políticos e transformações estratégicas que ninguém poderia prever na altura.

Os ataques com rockets, a tomada de reféns e os assassínios em massa dentro de Israel ocorreram numa altura em que a ordem mundial já se encontrava num ponto de viragem, com a era pós-Guerra Fria a ser varrida pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pela ascensão da China como superpotência.

O choque cru com o que acaba de acontecer - as cenas de civis mortos a tiro num festival de música israelita, os relatos angustiantes de famílias desfeitas e a primeira explosão feroz de ataques de represália israelitas em Gaza - está a transfixar o mundo.

Mas a política nunca está parada durante muito tempo. O abalo súbito e sangrento de um raro interregno de calma e esperança de avanços diplomáticos no Médio Oriente já está a alterar os cálculos em Israel, nos Estados Unidos, no mundo árabe e em todo o mundo.

O ataque do Hamas tem sido comparado aos ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos - como um ataque de baixa tecnologia contra civis que invadiu a pátria de um adversário mais poderoso e sofisticado, desafiando em parte a imaginação dos avaliadores de ameaças de um establishment político e de segurança nacional complacente.

A lição desse trauma histórico foi a de que as medidas políticas e militares tomadas pelos líderes americanos e de outros países quando a política normal voltou à vida não mudaram o mundo apenas através de uma ação militar. Desencadearam forças políticas extraordinárias dentro de nações como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, criando condições que ainda hoje influenciam a sociedade e as eleições.

Talvez seja esta a situação em que Israel se encontra atualmente. O Estado judeu não é alheio a ataques com rockets a partir de Gaza ou do Líbano ou a atentados suicidas e a autocarros. Mas os invasores do Hamas acabaram de abalar as ilusões dos israelitas quanto à sua própria segurança, mais profundamente do que em qualquer outra altura desde a guerra do Yom Kippur, em 1973, quando as forças egípcias e sírias atacaram. Este sentimento de violação emocional condicionará a reação de Israel nos próximos dias e influenciará a forma como o resto do mundo reage à sua luta.

A agravar a ferida nacional de Israel está o desafio político extremo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta atualmente, que se apresentou como o último garante da segurança israelita, mas cujo longo mandato será agora sobretudo recordado por uma das mais devastadoras derrotas e falhas dos serviços secretos da história do seu país. Por enquanto, as divisões na sociedade israelita, causadas pela coligação de extrema-direita de Netanyahu e pelas suas tentativas de reformar o sistema judicial de uma forma que, segundo os críticos, ameaçava a democracia, fecharam-se na causa mais vasta da unidade nacional. Mas o veterano líder israelita tem um incentivo para lançar uma resposta devastadora ao ataque para cobrir as suas vulnerabilidades políticas, bem como para vingar a agonia de Israel. A realidade dolorosa de que o Hamas tem reféns israelitas, que pode usar como alavanca contra Netanyahu, torna a situação ainda mais intensa. As consequências políticas a longo prazo são impossíveis de prever.

"O que vamos fazer aos nossos inimigos nos próximos dias vai repercutir-se neles durante gerações", disse Netanyahu num discurso nacional na segunda-feira.

Os comentários do líder israelita levantaram a questão imediata de saber se um contra-ataque israelita implacável poderia praticamente eliminar o Hamas em Gaza nos dias seguintes. Mas outra lição do 11 de setembro é que as guerras lançadas nas semanas sombrias após um ataque nem sempre resultam como esperado e correm o risco de se voltarem contra os líderes que as lançam. Israel já experimentou o preço de uma incursão na densamente povoada Gaza, um arsenal urbano de campos de refugiados em expansão, por exemplo. E depois do 11 de setembro, a guerra contra o terrorismo da administração Bush causou sequelas durante anos - incluindo o cansaço da guerra e o cinismo em relação ao governo que ajudaram a alimentar as presidências de Barack Obama e Donald Trump.

Esses sentimentos perduram. Ao lançar a sua candidatura independente à presidência na segunda-feira, o que poderá ter consequências imprevisíveis em estados críticos, Robert F. Kennedy Jr. criticou repetidamente o complexo industrial militar e a "longa linha de guerras contínuas" mais de 20 anos após o 11 de setembro.

O mundo terá de reagir à reação de Israel

Os próximos passos de Israel serão cruciais. Até agora, as emoções dominantes têm sido a empatia e o horror. Mas se o contra-ataque de Israel contra o Hamas provocar um número ainda maior de vítimas civis em Gaza ou se o enclave ficar sem água e eletricidade durante dias, num cerco israelita, a política, mesmo dentro das nações aliadas - onde as luzes brancas e azuis pintam os monumentos públicos - pode começar a mudar.

Joe Biden, um dos presidentes democratas mais inequivocamente pró-Israel de que há memória, deverá abordar os ataques em declarações televisivas na terça-feira. Até agora, tem enterrado a sua animosidade com Netanyahu, que ainda não visitou a Casa Branca durante o mandato de Biden. O líder israelita disse na segunda-feira que tem estado em "contacto contínuo" com Biden desde os ataques. Os EUA estão a enviar material de defesa aérea e munições para Israel e ofereceram apoio de inteligência para operações de resgate de reféns. Como demonstração de apoio e dissuasão para os inimigos de Israel, Washington está a deslocar um grupo de porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental.

Mas, a dada altura, nas próximas semanas, os interesses dos Estados Unidos e de Israel podem divergir. Se surgirem provas, por exemplo, de que o Irão desempenhou um papel direto no planeamento dos ataques do seu representante Hamas, a pressão sobre Netanyahu para um ataque direto contra a República Islâmica tornar-se-á intensa. Washington estará preocupado com a escala de qualquer ação desse tipo, uma vez que a última coisa de que Biden precisa, ao iniciar a sua corrida à reeleição, é que os EUA sejam arrastados para outra guerra no Médio Oriente.

O presidente americano também precisa de proteger os seus flancos políticos, especialmente de um Partido Republicano que tenta retratá-lo como velho e fraco. Os republicanos, liderados pelo ex-presidente Donald Trump, aproveitaram os ataques do Hamas para tentar culpar Biden pelas suas tentativas de desarmar o confronto dos EUA com o Irão. Trump também tentou fundir uma questão interna inflamada dos EUA - a fronteira sul - com os acontecimentos no Médio Oriente, afirmando sem provas que as "mesmas pessoas" que atacaram Israel estavam a entrar nos Estados Unidos. Outro candidato presidencial do Partido Republicano, o senador da Carolina do Sul Tim Scott, repetiu a sua afirmação de que Biden era "cúmplice" desta "guerra real contra Israel".

Os republicanos aproveitaram o descongelamento de 6 mil milhões de dólares em fundos iranianos no âmbito de um acordo para libertar reféns americanos no mês passado. A administração insiste que o dinheiro ainda não foi gasto e só pode ser usado para comprar material humanitário e médico sob rigoroso controlo internacional. Mas, ao diluir os factos, os republicanos estão a criar uma narrativa pública prejudicial destinada a influenciar a opinião dos eleitores. Este tipo de política dura pode funcionar. A incessante cobertura dos meios de comunicação conservadores sobre a forma como Biden lidou com a caótica retirada militar dos EUA do Afeganistão ainda é frequentemente mencionada em eventos de campanha republicanos por eleitores que podem não estar profundamente familiarizados com os detalhes da saída dos EUA, mas vêem o drama como uma abreviatura de incompetência.

Biden também deve estar ciente das consequências políticas à sua esquerda. Os democratas progressistas têm sido cada vez mais críticos em relação a Israel nos últimos anos, tanto pelo tratamento dado aos palestinianos em Gaza, controlada pelo Hamas, e na Cisjordânia, liderada pela Autoridade Palestiniana, como pela extrema inclinação da coligação de Netanyahu, que é o governo mais à direita da história de Israel. Biden, cujo próprio partido pôs em causa a sua candidatura à reeleição, não se pode dar ao luxo de perder o apoio progressista no próximo ano.

Consequências de longo alcance para a política externa

O legado de Biden pode também ser afetado pela turbulência israelita. Os seus esforços para normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita, que poderiam renovar a geopolítica do Médio Oriente, parecem, na melhor das hipóteses, estagnados. A Arábia Saudita não terá espaço político para negociar com Netanyahu enquanto centenas de palestinianos estiverem a ser mortos em ataques de represália israelitas em Gaza. Netanyahu tem ainda menos margem de manobra para fazer concessões territoriais duras aos palestinianos na Cisjordânia, que o acordo provavelmente exigiria para ultrapassar a linha de demarcação. A natureza histórica do acordo proposto é uma das razões pelas quais o Irão pode ter tido um forte incentivo para apoiar o ataque do Hamas, mesmo que os EUA afirmem que, neste momento, não existem provas concretas do seu envolvimento.

As consequências do ataque a Israel podem também ter um impacto negativo noutra prioridade de Biden - a guerra na Ucrânia. Embora Israel receba dos EUA armas de maior tecnologia do que Kiev - como interceptores para a Cúpula de Ferro - uma guerra regional prolongada poderia sobrecarregar ainda mais os arsenais de reserva dos EUA, já esgotados pelas remessas para a Ucrânia. Biden pode tentar estabelecer paralelos entre o apoio dos EUA a Israel e o seu apoio à Ucrânia, outra nação democrática soberana que enfrenta um ataque externo. Mas os republicanos, que já se opõem a uma maior ajuda a Kiev, irão provavelmente argumentar que Washington deve dar prioridade ao seu velho amigo e não se pode dar ao luxo de ajudar ambos.

Todos estes desenvolvimentos podem precipitar reverberações políticas estratégicas mais alargadas. Há década e meia que os EUA tentam afastar-se do Médio Oriente e aproximar-se da Ásia. Mas qualquer sensação em Pequim e Moscovo de que os Estados Unidos estão a distrair-se novamente com a região abrirá espaço para os adversários americanos. A possibilidade de a China, a Rússia e o Irão encontrarem uma causa comum contra os Estados Unidos há muito que preocupa os peritos em política externa dos EUA. Não existe uma aliança formal contra os Estados Unidos que envolva estes três grandes adversários. Mas como o mundo parece estar a organizar-se em blocos democráticos e autocráticos, os líderes autoritários dos três países descobriram sinergias militares, económicas e estratégicas através da sua antipatia comum por Washington. E se os EUA forem desafiados ou enfraquecidos na Europa, no Médio Oriente ou na região Ásia-Pacífico, os três poderão beneficiar.

Na política e nas relações internacionais, tudo está ligado e uma ação desencadeia reacções contrárias. Assim, a guerra em Israel e Gaza terá repercussões muito mais amplas do que um canto maldito do Médio Oriente.